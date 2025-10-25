Valverde avisa del peligro del Getafe con un Athletic diezmado por las lesiones

Dar continuidad a la victoria frente al Qarabag para tomar impulso en la Liga. Es el reto del Athletic esta tarde frente al siempre ... incómodo Getafe de José Bordalás, un rival ante el que los rojiblancos siempre se atascan. Mantener la paciencia para superar al ejército del técnico alicantino se antoja fundamental, y para hacer saltar por los aires el orden defensivo del equipo azulón Ernesto Valverde no podrá contar con Iñaki Williams, lesionado de nuevo. El preparador rojiblanco tiene asumido que la exigencia del calendario del Athletic, con partidos de Liga y Champions sin apenas descanso, conlleva estas situaciones. Ha sucedido con Nico Williams, con Sancet y tras el encuentro del miércoles del Qarabag, con Iñaki Williams. «Las lesiones son el precio a pagar por jugar en Europa y tener muchos partidos. El riesgo se multiplica. También hemos tenido mala fortuna con las lesiones de Egiluz y Prados, con el tema de Yeray... Son jugadores que también podrían ser titulares. Pero el Getafe también tiene el problema de que no tiene muchos jugadores, hay que intentar lidiar con eso», explicó ayer el preparador rojiblanco en Lezama. Respecto al capitán del equipo, además, se mostró pesimista en cuanto a su recuperación de cara a la siguiente jornada y llegar al derbi frente a la Real Sociedad. «No creo», respondió Valverde. Después se supo que su lesión es más grave de lo que se pensaba en un principio.

Esta acumulación de esfuerzos conlleva que el técnico tenga que esperar al último entrenamiento, el de ayer por la tarde en Lezama, para comprobar cómo se han recuperado sus futbolistas y a partir de ahí decidir, sin dar pistas sobre posibles rotaciones. «Todavía en periodo de recuperación del esfuerzo del miércoles. Intentaremos poner un equipo con energía suficiente frente al Getafe, que siempre es complicado», advirtió.

La parte positiva en el Athletic es la profundidad de plantilla, esa que permite que haya futbolistas como Robert Navarro o Berenguer que salten al campo y sean capaces de dar la vuelta a un partido como sucedió el pasado miércoles frente al Qarabag. «Muchas veces se habla y se da importancia al once inicial pero hay que valorar a los recambios, a esos jugadores que tienen la capacidad de cambiar y aportar desde el banquillo. Es el caso de Robert Navarro o Berenguer el otro día, o del propio Galarreta, que nos dio muchas cosas».

Habrá que ver si frente al Getafe está en el once inicial un Nico Williams que trata de recuperar el ritmo y el fondo físico tras su lesión y que frente al equipo azerí dejó síntomas preocupantes sobre su rendimiento, al punto de que hubo un sector del público que le cuestionó con silbidos. Valverde aseguró que no los escuchó, pero acto seguido defendió al extremo rojiblanco. «Nico siempre lo intenta, Berenguer, Serrano, Navarro... Los delanteros tienen que intentarlo siempre, tendrán días mejores y otros en los que estarán menos acertados. Nico hizo una muy buena primera parte y la segunda estaba muy cansado. Quisiera que nuestros jugadores acertaran siempre en el remate y en sus decisiones, también a mí me gustaría acertar siempre. Pero a veces ocurre que las cosas no salen y los delanteros se equivocan más porque intentan más cosas».

Un rival exigente

Valverde también se refirió en Lezama al Getafe, el rival de esta tarde en San Mamés. En la previa, Bordalás ensalzó el trabajo del técnico de Viandar de la Vera, que respondió destacando la dificultad que entrañan los equipos que prepara el entrenador alicantino. «Todos los equipos de Primera tienen su estilo y su plan, los equipos de Bordalás son reconocibles y es un equipo que te hace los partidos muy incómodos porque tienen una gran voluntad. Yo lo que veo es un equipo competitivo, no se mete atrás, intenta apretarte alto. Hay que reconocer que a nosotros nos cuesta y que a todos los equipos les cuesta», analizó el preparador rojiblanco.

Se espera que el técnico refresque su once para afrontar un encuentro que se prevé, como siempre, duro y trabajado. El hecho de que tras el Getafe el Athletic tenga una semana limpia hasta afrontar el derbi de Anoeta el próximo sábado puede influir en una rotación más controlada, aunque futbolistas como Areso o Vivián tienen todas las papeletas para regresar al once en la defensa, y habrá que ver si Lekue o Adama dan descanso a Yuri. Galarreta volverá al centro del campo, lo mismo que Berenguer en lugar del lesionado Iñaki. Podría darse la circunstancia de que juegue de punta en lugar de Guruzeta, lo que abriría las puertas del once a Robert Navarro.