El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La plantilla rojiblanca trabaja en Lezama para preparar el duelo frente al Getafe. Luis Ángel Gómez
Athletic-Getafe, hoy 18.30h

Valverde avisa del peligro del Getafe con un Athletic diezmado por las lesiones

Valverde asume la lesión de Iñaki Williams como parte de la carga de partidos

Igor Barcia

Igor Barcia

Viernes, 24 de octubre 2025

Comenta

Dar continuidad a la victoria frente al Qarabag para tomar impulso en la Liga. Es el reto del Athletic esta tarde frente al siempre ... incómodo Getafe de José Bordalás, un rival ante el que los rojiblancos siempre se atascan. Mantener la paciencia para superar al ejército del técnico alicantino se antoja fundamental, y para hacer saltar por los aires el orden defensivo del equipo azulón Ernesto Valverde no podrá contar con Iñaki Williams, lesionado de nuevo. El preparador rojiblanco tiene asumido que la exigencia del calendario del Athletic, con partidos de Liga y Champions sin apenas descanso, conlleva estas situaciones. Ha sucedido con Nico Williams, con Sancet y tras el encuentro del miércoles del Qarabag, con Iñaki Williams. «Las lesiones son el precio a pagar por jugar en Europa y tener muchos partidos. El riesgo se multiplica. También hemos tenido mala fortuna con las lesiones de Egiluz y Prados, con el tema de Yeray... Son jugadores que también podrían ser titulares. Pero el Getafe también tiene el problema de que no tiene muchos jugadores, hay que intentar lidiar con eso», explicó ayer el preparador rojiblanco en Lezama. Respecto al capitán del equipo, además, se mostró pesimista en cuanto a su recuperación de cara a la siguiente jornada y llegar al derbi frente a la Real Sociedad. «No creo», respondió Valverde. Después se supo que su lesión es más grave de lo que se pensaba en un principio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  3. 3

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  7. 7 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  8. 8

    Casi 1.600 personas se vacunan en La Casilla en su primer día de apertura
  9. 9

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»
  10. 10

    ¿Por qué a Valverde le sancionaron con 4 partidos y a Flick solo con uno pese a sus cortes de manga tras ser expulsado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde avisa del peligro del Getafe con un Athletic diezmado por las lesiones

Valverde avisa del peligro del Getafe con un Athletic diezmado por las lesiones