Valverde apuesta fuerte por Selton y estará ante el Oviedo: «No tengo duda del jugador que va a ser»

El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, no escondió su felicidad tras observar el rendimiento de Selton Sued Sánchez, un jugador al que ha hecho entrenar ... las últimas tres semanas con el primer equipo, al que llevó convocado a San Sebastián e hizo debutar en Newcastle.

Valverde tiene claro que es una apuesta segura: «No tengo ninguna duda de la capacidad que tiene ni del jugador que es y que va a ser», le he ensalzado en la sala de Prensa del Newcastle al ser preguntado por este periódico.

Y el entrenador ha ido más allá: «Tiene desparpajo, personalidad para tomar decisiones, mover el balón y clarificar mucho el juego».

Valverde ha dejado claro que el juvenil de 18 años nacido en Durango, pero afincado desde niño en Durango se queda en el primer equipo al menos hasta el partido del domingo ante el Oviedo. «Es seguro que estará con nosotros», ha indicado.

Luego ha añadido que «es probable» que suceda lo mismo con el otro debutante. Asier Hierro. «Es un delantero centro típico, de ir a los espacios, de ir de cabeza, de pelearse con todos. Ha entrado muy bien al partido y ha tenido opciones», le ha felicitado.