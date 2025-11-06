Valverde apuesta fuerte por Selton y estará ante el Oviedo: «No tengo duda del jugador que va a ser»
El entrenador adelanta que es «seguro» que cuenta entre en la lista para el próximo duelo liguero y que es «probable» que haga lo mismo con Hierro
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:14
El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, no escondió su felicidad tras observar el rendimiento de Selton Sued Sánchez, un jugador al que ha hecho entrenar ... las últimas tres semanas con el primer equipo, al que llevó convocado a San Sebastián e hizo debutar en Newcastle.
Valverde tiene claro que es una apuesta segura: «No tengo ninguna duda de la capacidad que tiene ni del jugador que es y que va a ser», le he ensalzado en la sala de Prensa del Newcastle al ser preguntado por este periódico.
Y el entrenador ha ido más allá: «Tiene desparpajo, personalidad para tomar decisiones, mover el balón y clarificar mucho el juego».
Valverde ha dejado claro que el juvenil de 18 años nacido en Durango, pero afincado desde niño en Durango se queda en el primer equipo al menos hasta el partido del domingo ante el Oviedo. «Es seguro que estará con nosotros», ha indicado.
Luego ha añadido que «es probable» que suceda lo mismo con el otro debutante. Asier Hierro. «Es un delantero centro típico, de ir a los espacios, de ir de cabeza, de pelearse con todos. Ha entrado muy bien al partido y ha tenido opciones», le ha felicitado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión