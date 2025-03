Valverde y el ambiente en San Mamés: «Demuestra que si estamos todos juntos, somos más fuertes»

Ernesto Valverde estaba encantado. «No ha salido a pedir de boca. Ha salido mucho mejor», dijo con franqueza nada más sentarse ante los periodistas. El ... entrenador del Athletic cree que hubo dos momentos clave. «Con la expulsión, la Roma ha dado un paso atrás para protegerse. Teníamos el juego en su campo de forma continua y afortunadamente hemos metido el primero ante el descanso porque a pesar de que hemos generado ocasiones claras estábamos un poco ansiosos», indicó Valverde.

«Cuando te quedas en superioridad hay que saber jugar así. No sólo era centrar, había que filtrar pases, buscar tiros de lejos. No podíamos llevarnos por la euforia de estar con diez y me echo mucho encima. Hemos tenido opciones de marcar el primero con Nico, con Maroan...», resumió.

«Era fundamental que no contactaran con Dybala y Dovbik. No podíamos ir todos hacia delante y que nos sorprendieran. Nos hemos aplicado en conceder poco y en tener el punto de tranquilidad para marcar poco antes de que pitaran el final del primer tiempo, como ellos hicieron allí al final», señaló.

El entrenador se felicitó por el ambiente que se vivió en San Mamés tras semanas de enfrentamiento entre un sector de la Grada Popular contra el resto del estadio y la directiva. «El ambiente que ha habido es una demostración de que si estamos juntos, somos mucho más fuertes. Es lo que hay que intentar entre todos para poder ir hacia delante», señaló.

Valverde estaba feliz. «Seguir significa emoción para la gente y empuje y confianza para nosotros. Ahora esperamos a la siguiente ronda. Nos tenemos que bajar de la nube para el partido del domingo en Sevilla. Esto vale para mantener la ilusión en las competiciones que estamos jugando», añadió.

El entrenador elogió a Nico. «Sabe que son partidos en los que hay que aparecer porque marcan mucho. Tener jugadores que sabes que van a estar presentes en un partido de estos es fundamental para nosotros». Valverde además explicó que relevó a Paredes porque «tenía una pequeña sobercarga», pero tuvo que jugar porque «estábamos como estábamos de centrales».