Corberán da instrucciones durante un partido. Efe

El Valencia, un equipo en búsqueda de la estabilidad

La llegada de Corberán parecía haber dado equilibrio al rival del Athletic, pero la goleada anteel Barça ha agitadolos viejos fantasmas

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:42

La historia parece tender a repetirse en el Valencia. En la temporada 22-23 Gennaro Gattuso fue despedido tras un mal inicio y su sustituto, ... Rubén Baraja, logró estabilizar al equipo y obtener la salvación. El curso pasado, otro comienzo desastroso se llevó por delante al Pipo, pero la llegada de Corberán provocó una nueva resurrección. El irregular desempeño del Valencia en estos primeros compases muestra que el trabajo del entrenador se complica cuando se pierde el golpe de efecto, cuando ya no pesa tanto ese factor excitante que supone la novedad. Los ches sufren cuandon debe defender su área, como se pudo apreciar de forma clara ante el Barcelona, donde cayeron por 6-0.

