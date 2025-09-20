El Valencia, un equipo en búsqueda de la estabilidad

La historia parece tender a repetirse en el Valencia. En la temporada 22-23 Gennaro Gattuso fue despedido tras un mal inicio y su sustituto, ... Rubén Baraja, logró estabilizar al equipo y obtener la salvación. El curso pasado, otro comienzo desastroso se llevó por delante al Pipo, pero la llegada de Corberán provocó una nueva resurrección. El irregular desempeño del Valencia en estos primeros compases muestra que el trabajo del entrenador se complica cuando se pierde el golpe de efecto, cuando ya no pesa tanto ese factor excitante que supone la novedad. Los ches sufren cuandon debe defender su área, como se pudo apreciar de forma clara ante el Barcelona, donde cayeron por 6-0.

Sistema y modelo de juego

Corberán no se ha atado a una formación concreta, sino que su equipo ha variado entre el 4-2-3-1, el 4-4-2 o incluso sistemas con línea de cinco cuando ha necesitado protegerse ante rivales de mayor enjundia. En lo que el Valencia más ha brillado desde su llegada ha sido en la presión, donde se puede apreciar la influencia de Marcelo Bielsa, del que Corberán fue asistente en el Leeds.

Defensa

Corberán confía ciegamente en Julen Agirrezabala (25) para la portería. El lateral derecho es para Foulquier (20), que lo ha jugado todo por delante de Thierry (12). Lo mismo sucede en la izquierda, donde Gayá (14) es un fijo, aunque Jesús Vazquez (21) tuvo su oportunidad ante el Getafe tras la expulsión del capitán la jornada anterior. En el centro de la zaga Tárrega (5) es indiscutible y para acompañarle Diakhaby (4) parece haberse impuesto a Copete (3). Cömert (24) es la otra alternativa en esa posición.

Centro del campo

La salida de Barrenechea ha sido un golpe duro para el medio campo del Valencia. Su teórico sustituto, Santamaría (22), no ha ofrecido buenas sensaciones y quizás ante el Athletic volvamos a ver a Pepelu (18) formar el doble pivote junto a Javi Guerra (8), que goza de la total confianza de su técnico. La otra opción es el suizo Ugrinic (23), por quien han pagado cuatro millones de euros. André Almeida (10) apenas ha participado esta campaña, algo que sorprende teniendo en cuenta que fue importante con Corberán el año pasado y que se trata de un perfil que escasea en la plantilla che.

Delantera

Aunque no logró cerrar la operación de Sadiq, el Valencia se ha reforzado bien en el ataque para dar diferentes posibilidades a su técnico. En las bandas Diego López (16) ha sido titular todos los encuentros, mientras que Ramazani (17) sólo ha ejercido de revulsivo. En el otro costado habrá una dura competencia entre Danjuma (7) y Luis Rioja (11). También se les ha visto juntos, ya que en su 4-4-2 Corberán busca que uno de los delanteros tenga un perfil más móvil. Dani Raba (19) y el argentino Beltrán (15) encajan perfectamente en esa posición, mientras que el único delantero natural de la plantilla es Hugo Duro (9), máximo goleador del equipo las últimas dos campañas.