El vacile de Nico a Lamine Yamal por su relación con Nicki Nicole: «Mi chaval está 'in love'»

El vacile de Nico a Lamine Yamal por su relación con Nicki Nicole: «Mi chaval está 'in love'»

El futbolista y la cantante argentina salen juntos desde hace unos meses

A.M.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:38

El noviazgo entre Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole es de los temas más comentados en las últimas semanas en las redes sociales. Todo el mundo habla de ello, especialmente en Argentina, donde la noticia ha caído como un bombazo.

Anoche, tras la victoria de la selección española por cero a seis goles en Turquía, Nico le vaciló a Yamal con lo enamorado que parece estar de su pareja. El jugador del Athletic aprovechó un descuido del culé para grabar la cara que tenía en ese momento su amigo cuando miraba el teléfono. Nico se empezó a reir y le preguntó a qué venía esa sonrisa a lo que el futbolista del Barça respondió mostrando la foto con Nicole y lanzando un beso a la cámara. «Mi chaval está 'in love'», escribió Nico en un vídeo que después subió a sus redes sociales.

La imagen que Yamal lleva en la pantalla del bloqueo del móvil es diferente a la que se hizo viral de la fiesta de cumpleaños del futbolista azulgrana y con la que confirmó el noviazgo con la argentina.

La pareja llevaba todo el verano dando pistas de que algo ocurría entre ellos. Durante el verano fueron vistos en Mónaco, donde coincidieron tras una escapada que despertó los primeros rumores. Posteriormente se les vio en una discoteca de la costa catalana, donde, según testigos, habrían compartido un beso, y más recientemente compartieron en sus redes cómo jugaban juntos al videojuego Mario Kart. La presencia de Nicki en el Trofeo Joan Gamper, donde recibió una camiseta del Barça personalizada con el nombre y dorsal de Yamal, fue otro episodio que avivó los rumores.

Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, nació en Rosario, Argentina, el 25 de agosto de 2000. A punto de cumplir 25 años, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música urbana en español.

