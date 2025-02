Uriarte: «Para ser un equipo de Champions necesitamos un San Mamés de Champions»

«Para ser un equipo de Champions necesitamos un San Mamés de Champions». Jon Uriarte ha lanzado esta reflexión cargada de profundidad en su comparecencia ante los medios junto al director general de Fútbol, Mikel González. La frase tiene enjundia porque leyéndola entre líneas condensa ... el ideario de la actual junta drectiva sobre el comportamiento que deben mostrar los hinchas durante los partidos. La animación debe ser constante y limpia, ha veniido a decir el dirigente de Ibaigane, sin actitudes negativas que vayan en contra de los rivales y manchen la imagen de un club que presume de una afición única y diferente a las del resto de equipos. En este sentido, Uriarte ha censurado lo ocurrido en el Villamarín, donde dos seguidores lanzaron insultos racistas y amenazaron a varios futbolistas rojiblancos, pero al mismo tiempo ha pedido hacer autocrítica por algunas actitudes que se ven en La Catedral.

Aunque la próixima semana habrá una rueda de prensa monográfica sobre la grada de aninmación y hoy Uriarte se ha centrado en asuntos meramente deportivos, ha querido lanzar un mensaje para sentar los principios que deben sustentar al equipo, alejados de reproches a los adversarios y siempre surgidos desde el respeto. Por desgracia, ha resaltado., lo sucedido el domingo en el estadio del Betis se repite en muchos campos y no hay un fin de semana en el que la Liga no traslade a Antiviolencia algún cántico ofensivo, insultos o manifestaciones de odio o racistas. A veces también se producen en San Mamés y Uriarte está empecinado en el que desaparezcan. El presidente ha agradecido a su homólogo en el Betis, Ángel Haro, su respuesta tras lo sucedido y ha desvelado que mantuvieron una conversación telefónica en la que le pidió disculpas por lo sucedido.

El Athletic ocuopa ahora mismo la cuarta plaza en la Liga, la última (no es descargable que se aumente una más) que da acceso a la Champions. El mandatario rojiblanco no ha tenido reparos en subrayat que «soñamos que suene el himno de la Champions en San Mamés», aunque ha advertido que lo prioritario es la competición doméstica. Es en la Liha, ha incidido, donde el equipo de Ernesti Valverde tiene que apuntalar los pilares de su crecimiento. Mikel González, por su parte, ha agregado que los rivales que vienen por detrás para disputar el cuarto puesto a los bilbaínos son «muy fuertes». En especial en Villareal, situado a cuatrio puntos y que puede centrarse en exclusiva en el torneo de la regularidad porque está eliminado de la Copa y no está en Europa.