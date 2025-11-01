Uriarte, sobre la continuidad de Valverde: «Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic»
«Con nosotros los resultados del entrenador están siendo espectaculares», destaca
Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:47
El presidente del Athletic, Jon Uriarte, ya ha anunciado que intentará seguir en Ibaigane. ¿Y Ernesto Valverde, su entrenador en estas cuatro temporadas? El máximo ... dirigente rojiblanco ha indicado que aún es pronto para abordar el futuro del técnico, aunque, eso sí, le he lanzado encendidos elogios. «Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic», ha considerado antes del derbi.
Uriarte se ha mostrado sorprendido al ser cuestionado por la continuidad de su entrenador. «Es la primera vez que me preguntan tan pronto si va a seguir. Estamos a 1 de noviembre y la verdad es que no hemos pensado en ello. Queda mucha temporada por delante», ha afirmado al tiempo que ha recordado que la estrategia de su entrenador ha sido la de ir año a año.
«A Valverde le gusta ir temporada a temporada. Siempre lo hemos dicho: pensamos que tenemos al mejor entrenador que puede tener el Athletic. Conoce muy bien el club, fue jugador, pasó por equipos de categorías inferiores, ha entrenado al primer equipo en varias etapas y con muchísimo éxito», ha ensalzado.
Uriarte ha destacado además el rendimiento del equipo bajo su mandato. «Con nosotros los resultados están siendo espectaculares. Estamos muy contentos con su trabajo. Hay que dejarle trabajar esta temporada y, cuando nos acerquemos al final, ya veremos lo que pasa».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión