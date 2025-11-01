Uriarte, sobre la continuidad de Valverde: «Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic»

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, ya ha anunciado que intentará seguir en Ibaigane. ¿Y Ernesto Valverde, su entrenador en estas cuatro temporadas? El máximo ... dirigente rojiblanco ha indicado que aún es pronto para abordar el futuro del técnico, aunque, eso sí, le he lanzado encendidos elogios. «Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic», ha considerado antes del derbi.

Uriarte se ha mostrado sorprendido al ser cuestionado por la continuidad de su entrenador. «Es la primera vez que me preguntan tan pronto si va a seguir. Estamos a 1 de noviembre y la verdad es que no hemos pensado en ello. Queda mucha temporada por delante», ha afirmado al tiempo que ha recordado que la estrategia de su entrenador ha sido la de ir año a año.

«A Valverde le gusta ir temporada a temporada. Siempre lo hemos dicho: pensamos que tenemos al mejor entrenador que puede tener el Athletic. Conoce muy bien el club, fue jugador, pasó por equipos de categorías inferiores, ha entrenado al primer equipo en varias etapas y con muchísimo éxito», ha ensalzado.

Uriarte ha destacado además el rendimiento del equipo bajo su mandato. «Con nosotros los resultados están siendo espectaculares. Estamos muy contentos con su trabajo. Hay que dejarle trabajar esta temporada y, cuando nos acerquemos al final, ya veremos lo que pasa».