El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
Ernesto Valverde y Sergio Francisco se han conversado antes del partido. Athletic Club

Uriarte, sobre la continuidad de Valverde: «Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic»

«Con nosotros los resultados del entrenador están siendo espectaculares», destaca

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, ya ha anunciado que intentará seguir en Ibaigane. ¿Y Ernesto Valverde, su entrenador en estas cuatro temporadas? El máximo ... dirigente rojiblanco ha indicado que aún es pronto para abordar el futuro del técnico, aunque, eso sí, le he lanzado encendidos elogios. «Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic», ha considerado antes del derbi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  6. 6

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  7. 7

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  8. 8

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  9. 9

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas
  10. 10

    Osakidetza eleva a 4.500 las plazas de su próxima OPE, que se celebrará en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Uriarte, sobre la continuidad de Valverde: «Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic»

Uriarte, sobre la continuidad de Valverde: «Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic»