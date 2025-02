Uriarte muy rotundo: «Ninguna queja justifica abandonar al equipo y no admitimos ningún tipo de coacción»

«Voy a seguir hacia adelante». Jon Uriarte ha transmitido así su voluntad prioritaria de conseguir en San Mamés una animación sin insultos y ha advertido que no admitirá coacciones en el estadio. Pese a que esta batalla le ha costado recibir amenazas en plena ... calle -desveladas por este periódico-, pintadas en contra suya e insultos en 'kalejiras', el presidente rojiblanco ha asegurado que seguirá luchando por una transformación de la animación para que esté alejada de reivindicaciones políticas. «A nadie le gusta que le amenaces o le hagan pintadas por la calle, cerca de San Mamés y en los servicios del estadio», ha lamentado. Pero, eso sí, se mantiene muy firme. «No aceptaremos ningún tipo de coacción y así lo hemos demostrado», ha advertido.

Uriarte ha convocado una rueda de Prensa específica para abordar el asunto más espinoso de su gestión, la «huelga de animación» convocada por uno de los tres grupos que conforman la Grada Popular de Animación, Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH).

Flanqueado por la directiva responsable del área social, Johana Ruiz-Olabuenaga, y el director general, Jon Berasategi, Uriarte fue muy tajante. No da ni un paso atrás, aunque haya admitido reunirse la próxima semana por separado con el grupo convocante de la huelga, tal y como ha exigido este colectivo, que, según el presidente, rechaza cumbres con los otros componentes de la Grada de Animación. Hace lo mismo con la presencia de la Ertzaintza cuando se plantea una mesa en la que se citen el club, los grupos de animación y los responsables del cuerpo policial.

Líneas rojas

El Athletic recibirá también por separado a los otros dos colectivos que no han llamado a la huelga -Piratak y Euskal Lions- y su presidente ha advertido a ICHH antes de verse las caras con ellos que «vamos a ser estrictos en defensa de los intereses del club». Antes de su cita con ICHH el club dará a conocer un documento con «los principios elementales de obligado cumplimiento». Sus seis líneas maestras han sido presentadas hoy en San Mamés. Son las líneas rojas que no traspasará.

Arranca con «el respeto como principio fundamental e innegociable» para la animación. Sigue con el recordatorio de que «la Herri Harmaila es del Athletic, no de ningún grupo ni de ninguna persona». El tercero recuerda que la «Herri Harmaila está para animar». El cuarto es que «ninguna queja justifica abandonar al equipo». El quinto es que «el interés del Athletic es lo primero» y el sexto que «la puerta está abierta siempre al diálogo».

Uriarte siente que tiene el respaldo de los socios, El pasado domingo la mayor parte de estadio respondió con silbidos en las cinco ocasiones en las que ICHH lanzó su grito reivindicativo de «Herri Harmaila aurrera». El presidente cree que esta reacción responde «al hartazgo de los socios» con la situación generada.

Apoyo de los socios

La directiva dice tener la aprobación de los socios. De hecho, resaltó que su actuación conecta con el sentir que se expresa en las encuestas internas. Johana Ruiz-Olabuenaga ha destacado que la última realizada este año, con un muestreo de 7.963 abonados, revela que «el 80% quiere una grada de animación que sólo anime al equipo» y que este porcentaje crece significativamente, en 7 puntos, con respecto al pasado año.

Uriarte abre la puerta al diálogo en «busca de una solución», pero a la vez advierte que no cederá la iniciativa. «El objetivo es llegar a una solución, pero en el caso de que no lo consigamos estamos mirando alternativas».

Uriarte contestó una a una las peticiones de ICHH. este grupo reclama el «fin de las actuaciones violentas de las fuerzas de seguridad dentro de la grada», «defensa del club a las personas dinamizadoras de la animación» y que el «club actúe de mediador» de los socios afectados.

Regalo de entradas

El presidente niega la mayor. «Dicen que existe una represión, pero por parte del club no existe nada de eso» y recordó que se les regalan 44 entradas por partido, se les concedieron 100 entradas de pago para la final de Copa y se les facilitan los elementos de animación. «No puedes hablar de represión alegremente sin probarlo», descalificó.

Llegado a este punto, desmintió también los datos sobre juicios ganados por miembros de ICHH en la Justicia ordinaria. «En la última asamblea dijeron que habían ganado los diez juicios. Luego en una entrevista dijeron que eran nueve. Sin embargo, en una entrevista el juez decano de Bilbao dijo que se han producido cinco juicios y que han ganado dos».

Los jugadores han mostrado su malestar por la huelga y las coacciones que han recibido algunos hinchas por intentar animar. Iñaki Williams y Unai Simón fueron los más contundentes, lo que degeneró en ataques al último redes sociales. «Los futbolistas son claramente las víctimas y cuando han hecho declaraciones han recibido ataques muy graves, incluso a nivel familiar, pero estamos unidos en esto. Saben que la animación es importante»