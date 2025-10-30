Uriarte protesta de nuevo por el reparto de la Supercopa: «No es justo» «Estamos siendo muy beligerantes» con la Federación en este punto, dice el presidente

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, aprovechó su primera intervención en el apartado de ruegos y preguntas para expresar el malestar del club por el reparto de los premios económicos de la Supercopa, una cuestión que ya generó polémica en las últimas participaciones del equipo. Los rojiblancos jugarán la competición en enero en Arabia Saudí y serán los que menos cobren, por debajo de Real Madrid, Barcelona y Atlético.

«Estamos siendo muy beligerantes con el reparto porque creemos que no es justo, y creo que hemos tenido buenos resultados para el club», aseguró Uriarte ante los socios. La última vez que participó en la Supercopa el Athletic tenía un fijo de dos millones frente a los cerca de seis que cobraron el Barcelona y el Real Madrid. El club protestó y la Federación elevó el dinero entregado a Ibaigane.

El dirigente recordó que el Athletic ha sido uno de los clubes más perjudicados por el actual sistema de distribución de ingresos de la Supercopa, que beneficia especialmente a Madrid y Barcelona. Uriarte explicó que, pese al descontento, el club no puede renunciar a participar en la competición: «Primero decidimos si vamos o no. Vamos por motivos obvios; no se puede renunciar a esta competición por las consecuencias que tendría».

Asimismo, indicó que «hemos trasladado a la Federación el descontento de parte de nuestra afición por jugar esta competición en esas tierras».