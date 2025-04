Uriarte no tiene prisa por negociar la renovación de Valverde: «Queda mucho tiempo para hablar»

El presidente Jon Uriarte quiere renovar a Ernesto Valverde, quien acaba contrato a final de campaña, pero ha advertido que no tiene prisa por hacerlo. ... Ahora, ha defendido, la prioridad es la competición. Todo apunta a que el entrenador seguirá, pero por lo que dice el presidente del Athletic aún no han arrancado las conversaciones entre las dos partes.

En su primera campaña bajo la dirección de Uriarte, el entrenador renovó en febrero, algo de lo que luego se arrepintió porque lo hizo sin lograr el objetivo marcado de meter al Athletic en Europa. Por eso el curso pasado firmó en mayo. La víspera del partido ante el Las Palmas, Valverde dijo en Lezama que aún no ha decidido su futuro. «No voy a tomar una decisión antes de tiempo. Siempre lo he hecho así, más o menos. Todavía no la he tomado», zanjó.

Uriarte sabe que a partir de ahora las preguntas sobre la continuidad del entrenador serán una constante hasta que renueve, «Veo mucha ansia, sobre todo en los medios de comunicación. En el club estamos tranquilos», despejó. El presidente rojiblanco pidió tranquilidad en este proceso. «En el caso de Ernesto estamos centrados en este final de temporada y no queremos ningún tipo de distracciones», indicó.

Uriarte quiere que siga Valverde, a quien tiene en una altísima estima. «Ya sabemos que Ernesto es un entrenador increíble, un mito como entrenador e incluso como jugador. Es el mejor entrenador que puede tener el Athletic», ensalzó. Eso sí, pidió calma. «Todavía queda mucho tiempo para hablar de estos temas y cuando tengamos una noticia ya la comunicaremos».