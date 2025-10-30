El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic

Uriarte presume del valor de la plantilla: «Es la cuarta de la Liga y la vigésima de la Champions»

Los jugadores rojiblancos pasan a tener una cotización de mercado de 222 millones a 335

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, sacó pecho en la asamblea de compromisarios al destacar el notable incremento del valor de mercado de la plantilla ... rojiblanca, un reflejo, según destacó, del trabajo de su directiva.

