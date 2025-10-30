Uriarte presume del valor de la plantilla: «Es la cuarta de la Liga y la vigésima de la Champions»

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, sacó pecho en la asamblea de compromisarios al destacar el notable incremento del valor de mercado de la plantilla ... rojiblanca, un reflejo, según destacó, del trabajo de su directiva.

«Es un pilar disponer de la mejor plantilla ajustada a los parámetros de mercado. Los resultados son consecuencia de contar con un equipo acorde», subrayó Uriarte en el Euskalduna.

El mandatario resaltó que, con el séptimo presupuesto de la Liga, el Athletic ha logrado situar su plantilla como la cuarta más valiosa del campeonato y la vigésima en la Liga de Campeones, según datos del portal especializado Transfermarkt que siempre utiliza como referencia.

Uriarte detalló que el valor global del plantel rojiblanco ha pasado de 222 millones de euros en la temporada 2022-23 a 335 millones en la pasada campaña, lo que supone un incremento cercano al 70 por ciento en apenas tres ejercicios.