Uriarte llama a evitar la autocomplacencia en el «mejor Athletic del siglo»

«Es el mejor Athletic del siglo», proclamó orgulloso Jon Uriarte nada más sentarse en San Mamés ante los periodistas a hacer balance del curso que acaba de concluir. Sin embargo, el gran deseo del presidente del Athletic es que el triunfalismo y el conformismo no se instalen en el club. Por eso exigió en público seguir hacia arriba. «Queríamos conseguir una inercia ganadora y es algo que ya tenemos. Dicen que el halago debilita, pero no estoy de acuerdo: es bueno. Lo que te debilita es la gestión del éxito. Estamos logrando muchos éxitos y hay que seguir aceptándolos con humildad, no se nos pueden subir a la cabeza», advirtió. Y puso un símil para lo que se vive: «Hemos probado el caviar y queremos seguir comiéndolo, y no sólo en Navidades».

Uriarte se marca como meta huir de la euforia y la autocomplacencia. «La temporada del equipo masculino ha sido de sobresaliente. Lejos de dormirse en los laureles, nuestra plantilla tiene hambre de más éxitos porque compite muy bien y sin valles», destacó. Y puso como ejemplo el tramo final de la campaña, en la que los de Ernesto Valverde amarraron primero la Liga de Campeones y luego la cuarta plaza con un sprint final con tres triunfos y un empate pese a jugar en medio la semifinal europea ante el Manchester United.

La autoexigencia es la clave del proceso. «Cuanto más has conseguido, más difícil es mejorar, pero es lo que nos pedimos y en lo que estamos. Es un reto mayúsculo. Hay que ser conscientes de lo conseguido, celebrar y mirar hacia delante, pero siempre sin despegar los pies del suelo», lanzó.

Tanto Uriarte como su director de Fútbol, Mikel González, se convirtieron en un frontón cuando se refirieron a las gestiones para reforzar el equipo. Hay dos operaciones a las que se concede gran importancia, fichar un nuevo central tras la finalización de la cesión por parte del Celta de Unai Nuñez, y sustituir a Óscar de Marcos con un nuevo lateral derecho.

Aunque sus comparecencias son escasas y la de esta ocasión estaba destinada a hablar de aspectos deportivos, los dirigentes rojiblancos eludieron responder sobre nombres propios. Ni siquiera explicaron a la opinión pública rojiblanca los puestos a reforzar con el débil argumento de que no quieren dar información al mercado, como si no supiera todo el mundo los fichajes que buscan.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, a los protagonistas hay que leerles entre líneas. Al ser cuestionado si desea recuperar a Laporte, tal como adelantó este periódico, el presidente se escabulló con un «no es una rueda de prensa para hablar de deseos particulares».

Sin embargo, deslizó en la parte final de su respuesta sobre Laporte un llamativo «me gustaría tener la mejor plantilla posible para competir en las mejores condiciones las cuatro competiciones en las que vamos a estar».

Hace dos años, Uriarte ya maniobró para fichar a Laporte. Ahora es probable que quede libre en el Al Nassr. El club entiende que es un jugador que eleva el nivel competitivo. Más adelante lanzó otro mensaje sobre fichajes. «Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, pero siempre estamos dispuestos a reforzarla».

A estas horas el Athletic sólo tiene tres centrales del primer equipo, Vivián,Yeray y Paredes, lo que le deja cojo en esta importante demarcación. «Lo ideal es tener alternativas en todas las posiciones. Quedan tres meses, esto es muy largo. A lo largo de estos meses nuestro trabajo va a ser este, que es ayudar a Ernesto a tener recursos», indicó el director de Fútbol.

Nico fue el protagonista del pasado verano rojiblanco por las maniobras del Barcelona para intentar ficharlo. Esta vez los azulgrana no aparecen como amenaza, pero, como indicó este periódico, está en la agenda del Arsenal, Manchester United y Bayern, entre otros. El extremo internacional acaba contrato dentro de dos temporadas y tiene un blindaje de 58 millones de euros. Los rectores de Ibaigane desean ampliar su vinculación, con un significativo aumento de su ficha, y elevar su cláusula.

Los dirigentes no dieron pistas sobre la situación, aunque el presidente se marcó como objetivo que el pequeño de los Williams siga en Bilbao. «Retener talento es fundamental para nosotros por la filosofía que tenemos y el escaso mercado al que nos podemos dirigir. Crear un proyecto ganador es el objetivo. Nico Williams está dentro de él. La temporada que le espera, con Champions y con su hermano con el brazalete de capitán, es muy bonita para él. Para poder ir a por más tienes que retener talento y necesitas buenos jugadores para lograrlo.Tenemos una plantilla de mucho nivel y el objetivo no es retener a uno o a dos, sino retener a todos», añadió el máximo dirigente rojiblanco.

