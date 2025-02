Uriarte: «Nos gustaría seguir con Valverde hasta el final de nuestro mandato»

Igor Barcia Miércoles, 5 de febrero 2025, 13:41 | Actualizado 14:40h. Comenta Compartir

Jon Uriarte ha vuelto a ensalzar la labor de Ernesto Valverde al frente del Athletic. «Siempre he dicho que es el entrenador ideal para este proyecto», ha recordado el ririgente rojiblanco, que unió su candidatura a la presidencia de Ibaigane al del técnico de Viandar ... de la Vera. Y al ser cuestionado por el contrato de Valverde, que expira en junio, ha sido claro. «Ya sabeis que de temas de contratos no hablamos, pero sí me gustaría destacar su labor y está claro que me gustaría que siguiera con nosotros al frente del equipo en el año y medio que nos queda de mandato» al frente del Athletic.

