Uriarte dice que estará «feliz y orgulloso» si se disputa el amistoso ante Palestina

La Federación Vasca de Fútbol reconoce que trabaja para que la selección árabe jugue en San Mamés ante la Euskal Selekzioa

Alain Mateos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:41

La Federación Vasca de Fútbol, presidida por Iker Goñi, y Palestina trabajan para organizar un partido amistoso en San Mamés, en principio, el próximo mes ... de noviembre. Desde la entidad vasca reconocen que el asunto es «complejo» aunque se trabaja para ello. El encuentro se disputaría en el feudo del Athletic, cuya afición se posiciona mayoritariamente en contra del «genocidio» que está cometiendo Israel en la Franja.

