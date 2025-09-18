Uriarte dice que estará «feliz y orgulloso» si se disputa el amistoso ante Palestina

La Federación Vasca de Fútbol, presidida por Iker Goñi, y Palestina trabajan para organizar un partido amistoso en San Mamés, en principio, el próximo mes ... de noviembre. Desde la entidad vasca reconocen que el asunto es «complejo» aunque se trabaja para ello. El encuentro se disputaría en el feudo del Athletic, cuya afición se posiciona mayoritariamente en contra del «genocidio» que está cometiendo Israel en la Franja.

Ibaigane ha ofrecido su ayuda a la federación vasca. «El Athletic tiene un compromiso con la paz. Aún no es oficial, pero la Federación nos ha pedido ayuda y hemos decidido que vamos a dársela. Si se juega, estaremos muy felices y orgullosos de ofrecer esa ayuda», ha reconocido este jueves en una rueda de prensa donde ha desgranado los objetivos del club para esta temporada.

Uriarte habló de que el Athletic siempre se guiará por «lo aprobado por los socios» e hizo mención al reglamento de responsabilidad social. El club «se posiciona claramente a favor de los derechos humanos y contra las atrocidades que se están cometiendo», ha defendido. «Pese a que no está cerrado, nosotros estamos en contacto con la Federación vasca para colaborar en lo que podamos. El Athletic colaborará en esta iniciativa».