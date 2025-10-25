El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jon Uriarte en la asamblea del pasado año. Ignacio Pérez

Uriarte bromea con la duración de la asamblea: «El objetivo es que acabe antes de las cinco de la mañana»

El presidente de felicita porque lleva al cónclave «unas cuentas muy buenas»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:40

Comenta

Los socios compromisarios del Athletic están llamados el jueves (18.00 horas) a la asamblea de compromisarios, un cónclave que acostumbra a tener duración muy ... extensa, con el récord del que finalizó hace dos años a las cuatro de la mañana. «El objetivo es que acabe antes de las cinco de la mañana», ha bromeado el presidente al ser cuestionado por el acto antes del partido ante el Getafe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  3. 3 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  4. 4 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  5. 5

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  6. 6

    La capilla de las gambas está en el restaurante más antiguo de Bilbao
  7. 7 Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana
  8. 8

    Endika, el joven de Basauri que aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado
  9. 9

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  10. 10

    La huelga por los vestuarios de Petronor paraliza las exportaciones de la refinería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Uriarte bromea con la duración de la asamblea: «El objetivo es que acabe antes de las cinco de la mañana»

Uriarte bromea con la duración de la asamblea: «El objetivo es que acabe antes de las cinco de la mañana»