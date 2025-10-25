Uriarte bromea con la duración de la asamblea: «El objetivo es que acabe antes de las cinco de la mañana»
El presidente de felicita porque lleva al cónclave «unas cuentas muy buenas»
Sábado, 25 de octubre 2025, 18:40
Los socios compromisarios del Athletic están llamados el jueves (18.00 horas) a la asamblea de compromisarios, un cónclave que acostumbra a tener duración muy ... extensa, con el récord del que finalizó hace dos años a las cuatro de la mañana. «El objetivo es que acabe antes de las cinco de la mañana», ha bromeado el presidente al ser cuestionado por el acto antes del partido ante el Getafe.
La junta confía en que esta vez se cierre en torno a la medianoche. A diferencia de otros años, sólo van al acto los puntos ordinarios relacionados con la gestión, el balance económico y el presupuesto.
«El orden del día va a ser más corto y encima las cuentas van a ser muy buenas, tanto ellas como el presupuesto de esta temporada. Esperemos que sea una reunión ágil y que contemos con el apoyo de los socios compromisarios», ha indicado el presidente. «Esperemos sacar todos los temas adelante en un tiempo prudencial para poder dormir algo», ha zanjado irónico.
Uriarte se ha referido también al derbi del próximo sábado en Anoeta. «Somos dos clubes y dos aficiones que nos llevamos muy bien. Ellos tienen partido de Copa entre semana. Eso es una pequeña ventaja, aunque ellos juegan en casa y en principio serían los favoritos», ha señalado.
