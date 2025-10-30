El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Uriarte y sus directivos, en la asamblea en el Palacio Euskalduna. Ignacio Pérez

Uriarte hace balance del mandato y logra un apoyo abrumador de los socios a su gestión

La asamblea de compromisarios avala las cuentas del pasado curso y el nuevo presupuesto de 186 millones

Iván Orio

Iván Orio

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:09

Jon Uriarte hizo este jueves balance de su mandato en la asamblea de compromisarios celebrada en el Palacio Euskalduna, la cuarta de carácter ordinario a ... la que tuvo que hacer frente desde que hace algo más de tres años ocupó el principal sillón de Ibaigane. Fue un repaso somero, muy conciso, previo al primer punto del orden del día. Pero fue suficiente para comunicar a los socios que su obra aún no está acabada y que mira al «futuro» para conseguir que el club siga creciendo. El empresario bilbaíno ya desveló hace un mes que se presentará a la reelección, pero su intervención en el cónclave, y a pesar de que no hizo referencia explícita alguna al asunto, sirvió para confirmar aquel anuncio y darle oficialidad ante el máximo órgano de representación de la entidad. El mandatario rojiblanco, que obtuvo un respaldo incontestable en todos los puntos del día, habló de éxitos y también de errores, pero se mostró convencido de que el músculo financiero del Athletic está garantizado y de que goza de una salud extraordinaria. «Rebosa vitalidad», proclamó.

