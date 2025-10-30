Uriarte hace balance del mandato y logra un apoyo abrumador de los socios a su gestión

Jon Uriarte hizo este jueves balance de su mandato en la asamblea de compromisarios celebrada en el Palacio Euskalduna, la cuarta de carácter ordinario a ... la que tuvo que hacer frente desde que hace algo más de tres años ocupó el principal sillón de Ibaigane. Fue un repaso somero, muy conciso, previo al primer punto del orden del día. Pero fue suficiente para comunicar a los socios que su obra aún no está acabada y que mira al «futuro» para conseguir que el club siga creciendo. El empresario bilbaíno ya desveló hace un mes que se presentará a la reelección, pero su intervención en el cónclave, y a pesar de que no hizo referencia explícita alguna al asunto, sirvió para confirmar aquel anuncio y darle oficialidad ante el máximo órgano de representación de la entidad. El mandatario rojiblanco, que obtuvo un respaldo incontestable en todos los puntos del día, habló de éxitos y también de errores, pero se mostró convencido de que el músculo financiero del Athletic está garantizado y de que goza de una salud extraordinaria. «Rebosa vitalidad», proclamó.

La cita estaba convocada para las 18 horas, pero no hubo 'quorum' en primera convocatoria y arrancó 15 minutos después, ya en segunda, con 444 socios presenciales o de forma telemática de los 966 que integran el 'parlamento'. El secretario, Jon Salinas, concretó las especificidades de la reunión y, poco después de que se rindiera homenaje a los fallecidos el último año en la familia athleticzale, Jon Uriarte se acercó al atril en compañía del director general, Jon Berasategi, para iniciar la sesión.

Antes de abordar el primer punto, el examen de su gestión, anunció su intención de hacer un breve análisis de lo sucedido en el club desde que accedió a la presidencia. Ha aprendido, dijo, de sus errores, pero también ha tomado nota de los logros para seguir en la misma dirección y consolidar su programa. En el capítulo de éxitos destacó el hecho de haber conseguido un superávit de 10 millones de euros cuando, al llegar al cargo, se encontró con un déficit estructural que dificultaba sobremanera la posibilidad de encarar proyectos económicos de envergadura. Habló, por supuesto, del título de Copa conquistado en La Cartuja en 2024, de la semifinal de la Europa League ante el United y de la clasificación para la Champions, hitos deportivos que han elevado el nivel de exigencia de los aficionados. Mejorar, resaltó, es cada vez más complicado porque el listón del que se parte es ya muy elevado, pero él quiere seguir al frente de la nave otros cuatro años más al menos para intentarlo.

Entradas en San Mamés

El argumentario para defender la gestión de la pasada campaña fue casi idéntico al empleado por Uriarte a mediados de septiembre en San Mamés en su habitual comparecencia de inicio de curso. Destacó la conservación del talento en la primera plantilla, la capacidad del club para generar ingresos con los usos de La Catedral, las grandes entradas en el campo en la Liga –la media fue del 91%– y la importancia de clasificarse para competiciones europeas en la obtención de ingresos. Y, como ya hiciera hace semanas, insistió en la apuesta por el fútbol femenino como un elemento fundamental en la estrategia de la junta directiva.

Fue Berasategi quien aportó al debate dos proyectos de calado: los rectores de Ibaigane han dado ya el visto bueno a la eventual ampliación del aforo del estadio para satisfacer una demanda que no para de aumentar y, además, ha elaborado un plan para incrementar el espacio y los servicios en Lezama a medio plazo, como ya adelantó este periódico. Entienden que el crecimiento de la entidad y por extensión del equipo debe sustentarse en la factoría rojiblanca y que es necesario amoldarse por tanto a los nuevos tiempos del fútbol y sus exigencias para que Lezama esté siempre a la vanguardia en la formación de los canteranos.

Guillermo Ruiz-Longarte, contador del club, fue el encargado de desarrollar los puntos segundo y tercero, los referidos a las cuentas que se acaban de cerrar y el presupuesto para el presente ejercicio. El directivo se detuvo en las nuevas fuentes de ingresos y dio un dato que sustenta la salud financiera de la entidad. Frente a un buen número de clubes que todavía sobreviven gracias al dinero que reciben de la televisión, el Athletic es hoy en día el quinto equipo de la Liga que menos depende de ese capital, sólo por detrás del Real Madrid, Barcelona, Atlético y Villarreal. El presupuesto será de 186 millones de euros, el mayor de su historia, y la junta baraja con la previsión de poder alcanzar incluso los 200 cuando finalice este mandato.

Las escasas intervenciones de los compromisarios y el tono y el contenido de las mismas presagiaban unas votaciones favorables para Uriarte y sus asesores. Los porcentajes de apoyo a su gestión fueron abrumadores: el 79% dijo 'sí' a la gestión, el 86% a las cuentas y el 78% al presupuesto. El presidente salió por tanto muy reforzado por el incontestable respaldo de la asamblea de compromisarios y, de manera implícita, desde el Euskalduna se envió un mensaje también a quienes, si los hubiera, se estén planteando la opción de presentarse a las elecciones en 2026 para discutirle el sillón al empresario bilbaíno. El campo de juego se ha estrechado de forma considerable.