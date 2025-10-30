El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic
La asamblea se está celebrando en el Palacio Euskalduna. Ignacio Pérez

Uriarte avisa que «sobran silbidos a jugadores y cuerpo técnico en los primeros minutos del partido»

Asamblea ·

El presidente del Athletic recuerda que la frase de «en el fútbol se pasa de un día para otro de héroe a villano» no tiene cabida en el club rojiblanco

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:01

Comenta

Jon Uriarte ha abierto la cuarta asamblea ordinaria de su mandato con un discurso apegado a los valores del Athletic, la gestión de la institución ... que preside desde junio de 2022 y el permanente deseo de mejora que debe vertebrar el día a día del conjunto bilbaíno. «Queremos mejorar para llevar el club a lo más alto», dijo el presidente rojiblanco en compañía del director general Jon Berasategi. Pero el empresario bilbaíno también dio un tirón de orejas a los aficionados que pitan al equipo en San Mamés. «Sobran silbidos a jugadores y cuerpo técnico en los primeros minutos de los partidos», manifestó sin profundizar en el tema. No puso ejemplos ni concretó los encuentros en los que escuchó este tipo de protestas, aunque quiso dejar patente su malestar con actitudes semejantes.

