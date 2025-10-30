Uriarte avisa que «sobran silbidos a jugadores y cuerpo técnico en los primeros minutos del partido»

El presidente del Athletic recuerda que la frase de «en el fútbol se pasa de un día para otro de héroe a villano» no tiene cabida en el club rojiblanco

Robert Basic Bilbao Jueves, 30 de octubre 2025, 19:01 | Actualizado 19:30h. Comenta Compartir

Jon Uriarte ha abierto la cuarta asamblea ordinaria de su mandato con un discurso apegado a los valores del Athletic, la gestión de la institución ... que preside desde junio de 2022 y el permanente deseo de mejora que debe vertebrar el día a día del conjunto bilbaíno. «Queremos mejorar para llevar el club a lo más alto», dijo el presidente rojiblanco en compañía del director general Jon Berasategi. Pero el empresario bilbaíno también dio un tirón de orejas a los aficionados que pitan al equipo en San Mamés. «Sobran silbidos a jugadores y cuerpo técnico en los primeros minutos de los partidos», manifestó sin profundizar en el tema. No puso ejemplos ni concretó los encuentros en los que escuchó este tipo de protestas, aunque quiso dejar patente su malestar con actitudes semejantes.

El presidente, quien ya había adelantado su intención de optar a la reelección, agitó la bandera de la ambición sin despegar los pies del suelo. «Es fácil decirlo pero difícil de hacerlo cuando ganamos una Copa, llegamos a las semifinales de la Europa League y quedamos cuartos en la Liga para jugar la Champions», acotó Uriarte en referencia al margen de mejora del equipo. Sacó pecho de la buena situación económica del club y subrayó que el «Athletic rebosa vitalidad». En este punto hizo referencia a la excelente asistencia al campo, la juventud que rebosa la grada de animación y la ilusión desatada por los resultados del conjunto entrenado por Ernesto Valverde.

