Uriarte afronta hoy la asamblea con la fortaleza económica del Athletic como principal baza

Jon Uriarte llega a la asamblea de compromisarios de hoy (Palacio Euskalduna, 18.00 horas) respaldado por unos resultados financieros que reflejan potencia y el ... regreso a la senda de la prosperidad económica. Después de años de tirar de provisiones, el ejercicio se cerró con 7 millones de superávit y se prevén 10 para el actual.

El equipo además llegó a las semifinales de la Liga Europa y se clasificó para la Champions once años después. Todo marchaba sobre ruedas para el presidente del Athletic y los suyos, pero los resultados deportivos de las últimas semanas, marcados por un rendimiento por debajo de lo esperado, se presentan como un inesperado flanco débil ante los compromisarios.

El presidente del Athletic afronta su última cumbre previa a la apertura del proceso electoral. Uriarte dio el pistoletazo de salida cuando anunció a principios de octubre que se presenta a la reelección.

Por el momento, nadie ha salido a postularse como oposición ni se detectan movimientos de grupos que valoren concurrir a los comicios. La sensación cada vez más extendida es que Uriarte tendrá un segundo mandato sin pasar por las urnas.

Están citados los alrededor de 1.000 compromisarios que representan a sus 43.385 socios. La junta apenas ha encontrado contestación en las reuniones previas celebradas en Ibaigane, lo que se interpreta como un anticipo de que los dirigentes no tendrán problemas para sacar adelante sus propuestas.

De hecho, hubo una iniciativa para plantear al club que mostrara su desacuerdo con jugar la Supercopa en Arabia Saudí, pero sus impulsores se han hecho a un lado y no presentan las firmas para llevar el asunto al orden del día.

Este escenario provoca que el orden del día se limite a los asuntos de obligado cumplimiento. Se votará sobre la gestión de la directiva (un punto sin efectos prácticos), el balance de la campaña anterior y el presupuesto de la actual.

Parecía que nada podía frenar a Uriarte ante los compromisarios, pero el pasado año se llevó el sobresalto de ver cómo los compromisarios le tumbaban dos propuestas: la de nuevas cuotas «para que cada persona pague en función de la localidad que ocupa» y la del reglamento de peñas, ambas presentadas por el directivo Gorka Cubes, quien quedó muy tocado por el doble fracaso.

El asunto sirvió de recordatorio de hasta qué punto cualquier directiva es vulnerable ante la asamblea. Uriarte pidió un tiempo después de que estos dos proyectos fueran derribados. «Toca analizar, seguir dialogando con las partes afectadas, elaborar nuevas propuestas y buscar el apoyo», dijo a la conclusión de la asamblea. Estos planes han quedado en el cajón. La directiva renuncia a colocarnos de nuevo sobre la mesa a pocos meses de unas posibles elecciones.

«Las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto de esta son muy buenos. Esperemos que sea una reunión ágil y contar con el apoyo», indicó el presidente el sábado. Tiene una esperanza: «Esperemos sacar todos los temas adelante en un tiempo prudencial para poder dormir algo», zanjó. El pasado año se concluyó a las dos de la madrugada y el anterior a las cuatro. El presidente confía en cerrarla a medianoche.