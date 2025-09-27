El 1x1 del Villarreal-Athletic. Vivián, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el mejor?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:56
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Un seguro bajo palos. El Villarreal se topó con un muro infranqueable, sobre todo en una primera mitad de ida y vuelta en la el rojiblanco se lució en varias ocasiones. Rechazó un disparo envenenado a Partey, un uno contra uno a Pépé y sacó una mano salvadora a un remate con intención de Mikautadze.
Lekue
Defensa
Valoración del redactor
Jugó sus primeros minutos en la presente campaña y se le vio fresco. Solomon y Pepé intentaron buscarle las cosquillas pero sin demasiado éxito. Tuvo siempre el respaldo de Vivián para cerrarles. El lateral también se prodigó en ataque con varios centros y un par de disparos que el meta Junior y el defensa Renato Veiga desbarataron. Acabó jugando de extremo.
Vivian
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
Volvía al equipo tras cumplir el partido de sanción por su expulsión en Valencia y regresó con energías renovadas. Apareció en todas las partes del campo. Su presión en campo contrario a Mikautadze le permitió recuperar un gran número de balones. No escatimó esfuerzos a la hora de caer a la banda para echar un capote a Lekue.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Cumplió en la destrucción imponiendo su veteranía sobre el habilidoso Akhomach, que no consiguió desbordarle en ningún momento. Menos fructífera fue su aportación ofensiva. Subió por su banda en contadas ocasiones. La usencia de Nico se deja sentir más de la cuenta.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
En su segundo partido consecutivo como titular, el de Agen volvió a hacer las cosas fáciles. Sin complicarse la vida. Estuvo providencial en el minuto 64 tirándose al suelo para bloquear el disparó de un insistente Pépé. Subió a rematar todas las faltas y saques de esquina, pero sin poder concretar ninguna de esas acciones.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Junto a Jauregizar se impusieron claramente a Partey y Gueye en la medular para imponer el ritmo que más le interesaba al Athletic en la primera mitad. No mostró la clarividencia de otras ocasiones en el último pase, pero es el faro que guía al barco rojiblanco. Fue sustituido a falta de 25 minutos por Mikel Verga.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Está a un gran nivel. Por su botas pasan casi todos los balones de la sala de máquinas rojiblanca. Su trabajo en la presión también es fundamental en el esquema de juego de Valverde con las líneas muy altas. Tuvo un disparó en la primera mitad al borde del área que la defensa consiguió desbaratar.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Donde más destaca es en la creación y la producción en esa mediapunta en la que genera mucho peligro, pero ayer también fue importante su trabajo en la presión junto a Guruzeta para evitar que el Villarreal sacase el balón con fluidez por dentro. Dispuso de una buena ocasión para marcar a los 17 minutos que paró Junior.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
Es uno de los comodines de Valverde. Al de Bermeo le tocó esta vez jugar como interior izquierdo y, aunque no es su posición natural, estuvo muy trabajador. Realizó un par de buenos centros en la primera mitad e incluso dispuso de un disparo al cuarto de hora de juego tras un robo en la línea de tres cuartos que Rafa Marín rechazó tirándose al suelo.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Le está costando más de la cuenta encontrarse en este inicio de campaña. Completó un partido para olvidar. Desacertado en el pase y sin la punta de velocidad que le caracteriza apenas tuvo incidencia en el juego del equipo. No consiguió sacar un centro en condiciones salvo en el minuto 61 que acabó con un remate desviado de Sancet.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Los dos últimos encuentros de Liga ha salido de inicio, pero no encuentra el camino del gol. Su aportación en otros registros como la presión y la aportación al centro del campo para descongestionar el juego es indudable, pero volvió a estar aciago en el remate. En la primera mitad marró dos buenas ocasiones.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Sustituyó a Galarreta
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Entró por Vesga que se lesionó nada más salir.
Maroan
Delantero
Valoración del redactor
Entró por Iñaki Williams.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón52
Jauregizar50
Daniel Vivian42
Yuri Berchiche42
Aitor Paredes40
Oihan Sancet40
Alejandro Berenguer39
Iñaki Williams34
Iñigo Ruiz de Galarreta33
Jesús Areso32
Robert Navarro30
Mikel Vesga25
Gorka Guruzeta24
Maroan Sannadi24
Nico Williams22
Unai Gómez21
Laporte16
Gorosabel14
Alejandro Rego13
Adama11
Beñat Prados10
Nico Serrano9
Iñigo Lekue6
Urko Izeta2
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
