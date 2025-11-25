El 1x1 del Slavia Praga-Athletic. Vivián, el mejor. Y para ti, ¿quién es el 'MVP'?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Martes, 25 de noviembre 2025, 23:38
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
El de Murgia estuvo muy poco exigido más allá de un sinfín de balones aéreos en los que no dudó en salir de la madriguera. Apenas recibió un par de tiros muy flojos para la estadística. Con muy buen criterio decidió buscar rápido a Sancet en un par de ocasiones que pillaron por sorpresa a la defensa rival. Primera portería a cero en Champions.
Vivian
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
Vivió un duelo de altos vuelos con el gigantón Chory, un tipo curtido en mil batallas que se las sabe todas. El vitoriano fue el único defensa que repitió con respecto a la zaga que hizo aguas en el Camp Nou, pero esta vez estuvo menos exigido. Salvó un gol bajo palos en una jugada que se anuló después por falta. Podría rotar el sábado y jugar Laporte.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Más nervioso que su compañero de posición, el de Arrigorriaga vio una cartulina amarilla que le impedirá estar ante el PSG en la siguiente jornada tras un pique con Chory, quien le desquició en la gélida noche de Praga. Impreciso con el balón, tiene de vez en cuando fallos de concentración que ponen en serios aprietos a sus compañeros.
Adama
Defensa
Valoración del redactor
De nuevo le tocó al de Dakar la papeleta de la Champions (250 minutos en tres partidos frente a 70 en Liga en solo dos) y pese a la decepción del resultado no se puede hablar de una mala actuación. Es un pulmón que resiste una y otra embestida pero al que la técnica le juega malas pasadas cuando tiene tiempo para decidir. Atento en los balones aéreos.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
El de Cascante es una sombra del gran lateral que brilló en Osasuna y por el que Ibaigane desembolsó doce millones de euros el pasado verano. Encontró bien en una ocasión a Berenguer por la banda, pero el resto de decisiones que tomó fueron equivocadas. Dejó su sitio a Lekue en la recta final después de perder un balón y conceder una falta peligrosa.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
El cerebro eibarrés se hizo centenario en la fría noche checa pero no pudo brillar, menos todavía una vez amonestado tras un fuerte pisotón a Sadilek. El correcalles de la segunda parte le pasó factura y Valverde reactivó al equipo con Jauregizar pasada la hora de partido. No estará por sanción el sábado y reaparecerá ante el Real Madrid.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
No se puede perdonar la que falló a los cinco minutos en un partido en el que el Athletic se jugaba el futuro en Champions y en lo personal debía servir para reivindicarse tras lo ocurrido en Barcelona. El navarro, que poco después no encontró portería desde la frontal, estuvo negado, sin chispa, apagado. Dejó su sitio a Selton antes de la hora de choque.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Otro que suma más minutos en Champions (250) que en Liga (160) como parte de las rotaciones de Valverde. No termina de dar un paso adelante el mediocentro bilbaíno, que pese al nivel inferior del rival no pudo dar un golpe sobre la mesa. Se animó a buscar portería, pero a su débil tiro le faltó coraje y valentía. El sábado se juega el puesto con Vesga.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Otro partido más en el que el de Barañain no se encontró cómodo en la banda derecha. Apenas tocó un par de balones, y uno de los últimos fue el que acabó en la mejor ocasión del partido, el chut a bocajarro de Navarro. Fue sustituido por Nico Williams antes de la hora de partido. Iñaki Williams está cerca de volver y no está haciendo méritos para continuar.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Acelerado, el hombre gol en Champions (tres dianas) se las vio y deseó con los espigados centrales checos. Vio una amarilla absurda por desplazar el balón, su reacción al protestar por una falta. No tuvo ninguna ocasión. Aun así el donostiarra aguantó en el césped hasta el 79, cuando dejó su lugar a Unai Gómez. El equipo necesita sus goles como el comer.
Navarro
Delantero
Valoración del redactor
El de Barcelona coleccionó ocasiones en un abrir y cerrar de ojos. En apenas tres minutos tuvo tres muy claras y todas ellas las echó al traste un enorme Stanek. Quizás en la primera pudo colocar mejor el balón, pero en la segunda llegó algo forzado y el cabezazo de la tercera estuvo bien ejecutado. Además de esos fogonazos, poco más aportó.
Lekue
Defensa
Valoración del redactor
La nota es baja no por su rendimiento sino porque apenas tuvo tiempo de hacerse notar. El polivalente defensa bilbaíno se ubicó en el lateral derecho.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
La rotación del bermeano estaba cantada pero disputó más de veinte minutos en los que intentó sin éxito dar una marcha más a los suyos. En general, estuvo algo precipitado.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
También fue uno de los últimos cambios y apenas estuvo un cuarto de hora en el Fortuna Arena. Tuvo la mala suerte de taponar el chut de su compañero Nico Williams.
Selton
Centrocampista
Valoración del redactor
El canterano de Durango abusó de las conducciones cuando el partido pedía fluidez para así evitar que la defensa rival se ordenase. Intentó, y le sobró, una rabona que no le salió.
Sube
Meritorio
Adama
Lo juega casi todo en Champions mientras que en Liga está casi inédito. No es que le discuta el puesto a Yuri, pero merece algo más de continuidad para rendir mejor cuando le toca.
Baja
Desaparecido
Berenguer
Es un futbolista diestro al que le encanta trazar diagonales desde la izquierda, pero al que desde la derecha le cuesta un mundo porque carece de velocidad. Está lejos de su mejor versión.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón108
Jauregizar101
Daniel Vivian95
Yuri Berchiche80
Alejandro Berenguer78
Robert Navarro75
Iñigo Ruiz de Galarreta71
Gorka Guruzeta69
Laporte61
Aitor Paredes59
Oihan Sancet59
Nico Williams50
Iñaki Williams49
Jesús Areso49
Alejandro Rego44
Gorosabel43
Unai Gómez35
Mikel Vesga33
Maroan Sannadi31
Adama27
Nico Serrano17
Iñigo Lekue15
Selton Sued 11
Beñat Prados10
Ibon Sánchez5
Urko Izeta3
Ander Izagirre-
Asier Hierro-
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
