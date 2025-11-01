El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gorosabel pelea un balón con Oyarzabal. EFE

Gorosabel, el rojiblanco más destacado en el derbi

Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos

Igor Barcia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

Unai Simón

Portero

Unai Simón
4

Valoración del redactor

Sorprendente encuentro del portero internacional por su irregularidad y errores. No nos tiene Unai Simón acostumbrados a un encuentro así, fallando en envíos en largo y en situaciones como la del gol anulado a Zahkaryan.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gorosabel

Defensa

Gorosabel
7

El mejor del partidoMejor del partido

Valoración del redactor

Inagotable el lateral de Arrasate, que se pegó una paliza por el costado derecho donde tuvo que pugnar con Barrenetxea hasta que el realista se lesionó y después con Zahkaryan. Muy listo en la jugada del primer gol del Athletic a la hora de desmarcarse en una falta.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vivian

Defensa

Daniel Vivian
5

Valoración del redactor

No estuvo tan firme como en otras ocasiones, quizás porque la presión alta que realizó la Real le dificultó mucho las cosas a la hora de sacar el balón. Mala suerte en el gol de Brais y después pudo recuperarse de un codazo involuntario de Laporte en la cabeza.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yuri

Defensa

Yuri Berchiche
5

Valoración del redactor

Muy batallador como acostumbra el lateral de Zarautz, irremplazable esta temporada en el once. Lo juega todo y lo da todo Yuri, que se tuvo que ocupar de frenar a Guedes y después a su siempre rival Kubo en la segunda parte.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Laporte

Defensa

Laporte
4

Valoración del redactor

Laporte se recuperó a tiempo de su esguince de tobillo tras el partido de Getafe y regresó al once, pero no estuvo a la altura de anteriores encuentros. No se le vio cómodo ni en defensa ni en el juego de balón y quedó en evidencia en el segundo gol con el gran movimiento de Guedes. Falló una gran oportunidad en la segunda mitad.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Galarreta

Centrocampista

Iñigo Ruiz de Galarreta
5

Valoración del redactor

Muy trabajador en esa lucha por controlar el partido en la que se convirtió el derbi desde los primeros minutos. Trató de aportar experiencia, claridad de ideas y trabajo, pero no pudo imponerse en esa zona ancha del campo y fue reemplazado tras ver una amarilla.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jauregizar

Centrocampista

Jauregizar
5

Valoración del redactor

Sigue siendo fundamental en el centro del campo del Athletic, pero la acumulación de encuentros ha hecho que su rendimiento baje un par de peldaños. Aun así, un referente siempre y un gran trabajo para mantener el pulso rojiblanco en la zona ancha.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sancet

Centrocampista

Oihan Sancet
3

Valoración del redactor

Gorrotxategi se le colocó delante, le siguió por todo el campo y el mediapunta de Mendillorri sumó otro encuentro desaparecido en combate, al punto de que Valverde le reemplazó nada más empezar la segunda mitad. El Athletic le necesita más que nunca.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Berenguer

Delantero

Alejandro Berenguer
5

Valoración del redactor

De menos a más. Volvió a aportar muy poco por la derecha, una posición en la que desaparece y apenas deja detalles. Pero con la entrada de Nico y su pase a la mediapunta Berenguer apareció y ofreció los mejores momentos en ataque del Athletic en la segunda mitad.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Guruzeta

Delantero

Gorka Guruzeta
6

Valoración del redactor

Una paliza en la lucha contra los defensas centrales de la Real, a los que no dejó de presionar y perseguir. Apenas se dejó ver hasta que encontró lo que buscaba, una gran jugada de Gorosabel que le permitió marcar su segundo gol en Liga.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Navarro

Delantero

Robert Navarro
5

Valoración del redactor

Siempre deja detalles de calidad y anotó su segundo gol en la Liga que sirvió para que el Athletic soñara incluso con la posiblidad de ganar en el tramo final del derbi. Pero le cuesta aparecer con más continuidad cuando juega de titular.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baja

sube

Señalado

Sancet

Ernesto Valverde le reemplazó en el minuto 53, el primer cambio del equipo. No está fino y el equipo le echa de menos.

Sube

sube

Goleador

Guruzeta

Es muy importante que los delanteros recuperen el hábito de marcar y Guruzeta lo está haciendo en los últimos encuentros.

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Unai Simón87

  3. Jauregizar81

  4. Daniel Vivian72

  5. Yuri Berchiche70

  6. Robert Navarro63

  7. Alejandro Berenguer59

  8. Iñigo Ruiz de Galarreta58

  9. Gorka Guruzeta55

  10. Oihan Sancet53

  11. Laporte51

  12. Aitor Paredes49

  13. Iñaki Williams49

  14. Jesús Areso42

  15. Nico Williams36

  16. Alejandro Rego31

  17. Gorosabel31

  18. Maroan Sannadi31

  19. Mikel Vesga25

  20. Unai Gómez25

  21. Nico Serrano17

  22. Iñigo Lekue13

  23. Adama11

  24. Beñat Prados10

  25. Ibon Sánchez5

  26. Urko Izeta3

  27. Canales-

  28. Eguiluz-

  29. Mikel Santos-

  30. Padilla-

  31. Selton Sued -

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  5. 5

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  6. 6 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  9. 9

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  10. 10

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gorosabel, el rojiblanco más destacado en el derbi

Gorosabel, el rojiblanco más destacado en el derbi