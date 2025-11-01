Gorosabel, el rojiblanco más destacado en el derbi
Igor Barcia
Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:10
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Sorprendente encuentro del portero internacional por su irregularidad y errores. No nos tiene Unai Simón acostumbrados a un encuentro así, fallando en envíos en largo y en situaciones como la del gol anulado a Zahkaryan.
Gorosabel
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
Inagotable el lateral de Arrasate, que se pegó una paliza por el costado derecho donde tuvo que pugnar con Barrenetxea hasta que el realista se lesionó y después con Zahkaryan. Muy listo en la jugada del primer gol del Athletic a la hora de desmarcarse en una falta.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
No estuvo tan firme como en otras ocasiones, quizás porque la presión alta que realizó la Real le dificultó mucho las cosas a la hora de sacar el balón. Mala suerte en el gol de Brais y después pudo recuperarse de un codazo involuntario de Laporte en la cabeza.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Muy batallador como acostumbra el lateral de Zarautz, irremplazable esta temporada en el once. Lo juega todo y lo da todo Yuri, que se tuvo que ocupar de frenar a Guedes y después a su siempre rival Kubo en la segunda parte.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Laporte se recuperó a tiempo de su esguince de tobillo tras el partido de Getafe y regresó al once, pero no estuvo a la altura de anteriores encuentros. No se le vio cómodo ni en defensa ni en el juego de balón y quedó en evidencia en el segundo gol con el gran movimiento de Guedes. Falló una gran oportunidad en la segunda mitad.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Muy trabajador en esa lucha por controlar el partido en la que se convirtió el derbi desde los primeros minutos. Trató de aportar experiencia, claridad de ideas y trabajo, pero no pudo imponerse en esa zona ancha del campo y fue reemplazado tras ver una amarilla.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Sigue siendo fundamental en el centro del campo del Athletic, pero la acumulación de encuentros ha hecho que su rendimiento baje un par de peldaños. Aun así, un referente siempre y un gran trabajo para mantener el pulso rojiblanco en la zona ancha.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Gorrotxategi se le colocó delante, le siguió por todo el campo y el mediapunta de Mendillorri sumó otro encuentro desaparecido en combate, al punto de que Valverde le reemplazó nada más empezar la segunda mitad. El Athletic le necesita más que nunca.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
De menos a más. Volvió a aportar muy poco por la derecha, una posición en la que desaparece y apenas deja detalles. Pero con la entrada de Nico y su pase a la mediapunta Berenguer apareció y ofreció los mejores momentos en ataque del Athletic en la segunda mitad.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Una paliza en la lucha contra los defensas centrales de la Real, a los que no dejó de presionar y perseguir. Apenas se dejó ver hasta que encontró lo que buscaba, una gran jugada de Gorosabel que le permitió marcar su segundo gol en Liga.
Navarro
Delantero
Valoración del redactor
Siempre deja detalles de calidad y anotó su segundo gol en la Liga que sirvió para que el Athletic soñara incluso con la posiblidad de ganar en el tramo final del derbi. Pero le cuesta aparecer con más continuidad cuando juega de titular.
Baja
Señalado
Sancet
Ernesto Valverde le reemplazó en el minuto 53, el primer cambio del equipo. No está fino y el equipo le echa de menos.
Sube
Goleador
Guruzeta
Es muy importante que los delanteros recuperen el hábito de marcar y Guruzeta lo está haciendo en los últimos encuentros.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón87
Jauregizar81
Daniel Vivian72
Yuri Berchiche70
Robert Navarro63
Alejandro Berenguer59
Iñigo Ruiz de Galarreta58
Gorka Guruzeta55
Oihan Sancet53
Laporte51
Aitor Paredes49
Iñaki Williams49
Jesús Areso42
Nico Williams36
Alejandro Rego31
Gorosabel31
Maroan Sannadi31
Mikel Vesga25
Unai Gómez25
Nico Serrano17
Iñigo Lekue13
Adama11
Beñat Prados10
Ibon Sánchez5
Urko Izeta3
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
Selton Sued -
