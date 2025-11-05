El 1x1 del Athletic: Berenguer, el más destacado ante el Newcastle
Igor Barcia
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:29
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Recuperó su sobriedad habitual que desapareció en Anoeta, aunque no tuvo capacidad para responder en los dos goles del Newcastle. Una buena parada en el tramo final de la primera parte.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Se pegó una paliza con los delanteros británicos, una pugna de la que salió bastante airoso pese a la derrota del Athletic en St. James Park. Aun así, entre él y Paredes dejaron escapar la marca de Joelinton en el segundo gol.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Regresó al once para dar descanso a Laporte y mantuvo la habitual coordinación con Vivián, aunque sufrió para contener a un jugador como Woltemade y las irrupciones de Joelinton, al que no vio pasar en el remate del segundo gol del Newcastle.
Adama
Defensa
Valoración del redactor
Regresó al equipo después de mucho tiempo e hizo un encuentro práctico, intentando evitar errores después de su inactividad. Eso conllevó que apenas desdoblara a Berenguer en ataque, aunque realizó un gran remate al palo en la primera mitad.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
Se sigue esperando su mejor versión, la que llevó al Athletic a pagar 12 millones a Osasuna para su fichaje. Intentó proyectarse en ataque, pero no pudo estar en todas partes, porque contó con poca ayuda defensiva de Navarro.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Sorprendente la ubicación en la que le puso anoche Valverde, ocupando la posición del lesionado Sancet en la mediapunta. Vesga hizo lo que pudo, aplicándose en la primera línea de presión, algo que funcionó la primera media hora. Aportó poco juego.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Lo juega todo y va a terminar agotado. Frente al Newcastle tuvo un compromiso complicado como fue tratar de anular a Bruno Guimaraes, pero el de Bermeo lo logró en muchas de las fases del partido. Sin capacidad para crear juego.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
En su papel de chico para todo, en St James Park le tocó jugar de delantero centro tras la baja de última hora de Guruzeta. Se pegó una paliza y mandó un balón al palo, pero evidenció que es una posición desconocida para él.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Lo tuvo complicado en un encuentro de marcado carácter físico, donde apenas tuvo oportunidades para tratar de aportar su visión de juego. Trató de ayudar a Jauregizar en la presión y en el cierre de espacios, pero se le vio muy poco en acciones de ataque. Debió ser más expeditivo en la acción del segundo gol local.
Berenguer
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El único que intentó aportar ideas y soluciones en el ataque rojiblanco. De regreso al costado izquierdo se le vio más cómodo que en la banda derecha y buscó centros que no encontraron rematador.
Navarro
Delantero
Valoración del redactor
Partido para olvidar el del extremo rojiblanco, totalmente desaparecido por el costado derecho del ataque. No le salió nada de lo que intentó en ataque, mientras Areso echó mucho en falta sus ayudas defensivas. Se despistó por completo en el primer gol que anotó Burn.
Baja
Peor de titular
Navarro
Protagonista en otros encuentros en los que sale desde el banquillo como revulsivo, ante el Newcastle estuvo desaparecido.
Sube
Buenos minutos
Hierro
Un estreno inolvidable para él pese a la derrota. El delantero rojiblanco además se dejó ver en los minutos finales del partido.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón92
Jauregizar86
Daniel Vivian78
Yuri Berchiche70
Alejandro Berenguer65
Robert Navarro65
Iñigo Ruiz de Galarreta58
Gorka Guruzeta55
Aitor Paredes54
Oihan Sancet53
Laporte51
Iñaki Williams49
Jesús Areso46
Nico Williams36
Alejandro Rego35
Gorosabel31
Maroan Sannadi31
Mikel Vesga29
Unai Gómez29
Nico Serrano17
Adama16
Iñigo Lekue13
Beñat Prados10
Ibon Sánchez5
Urko Izeta3
Ander Izagirre-
Asier Hierro-
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
Selton Sued -
