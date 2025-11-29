El 1x1 del Levante-Athletic: Unai Simón, el mejor de los rojiblancos
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:26
Unai Simón
Portero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Tuvo muy poco trabajo en una primera mitad de claro dominio rojiblanco, pero en la segunda demostró que es uno de los mejores porteros de la Liga. Realizó tres paradas decisivas, una de ellas a bocajarro a Eta Eyong que evitaron que el Levante se metiera en el partido.
Lekue
Defensa
Valoración del redactor
Fue la novedad de Valverde en el Ciutat y el segundo capitán del Athletic cumplió. No tuvo problemas para frenar a su par en defensa y también animó a subir la banda. En una de esas internadas, en el minuto 75, dispuso de un tiro franco que desbarató un defensa echándose al césped.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
La intensidad no se negocia. La salida al campo de Romero al campo por parte del cuadro local en la segunda mitad complicó mucho más las cosas a los centrales rojiblancos. El vitoriano vio una tarjeta amarilla por una clara mano en el arranque de la segunda mitad.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Terminó como el MVP del partido en Praga y la baja por gastroenteritis de Laporte le permitió jugar su segundo partido consecutivo como titular. Estuvo contundente, aunque en algunas ocasiones el exceso de intensidad le hizo cometer alguna falta innecesaria que permitió al Levante generar peligro a balón parado.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Muy activo durante todo el partido. El zarauztarra fue uno de los protagonistas en la gran jugada desde campo propio que permitió al Athletic lograr el segundo gol de la tarde y dejar el encuentro perfectamente encarrilado antes de pasar por vestuarios.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Ante la ausencia de Galarreta por sanción fue el jefe de la medular, acompañado de Rego. El mediocentro de Bermeo se multiplicó tanto en la creación como en tareas de destrucción y se mostró muy participativo. Buscó el gol con un tiro lejano en la primera mitad que se marchó desviado.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Posicionalmente estuvo solvente y también a la hora de la presión adelantada, sobre todo en los primeros 45 minutos. De hecho, un robo suyo, que el Levante reclamó como falta, estuvo a punto de terminar en gol de Nico. La defensa del Levante sacó bajo palos.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Comenzó como mediapunta y terminó en la banda derecha tras la lesión de Robert Navarro a la hora de partido, que propició la salida al campo de Unai Gómez. No tuvo su mejor tarde ni a la hora de dar el último pase ni en los lanzamientos de falta, pero siempre encara e intenta aportar.
Nico
Delantero
Valoración del redactor
Un puñal por la izquierda. Muy participativo hasta que Valverde le sustituyó en la recta final del encuentro pensando en el frenético calendario. Matturro evitó bajo palos que marcara en el minuto 21, pero el menor de la saga fue el autor del tanto de la tranquilidad de vaselina antes del descanso.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
No termina de encontrarse, aunque lo intenta una y otra vez y el Athletic se resiente. En la primera mitad Nico vio muy bien su desmarque a la espalda de la defensa y con un pase medido le dejó prácticamente en el mano a mano ante el meta, pero el delantero rojiblanco se dejó el balón atrás.
Navarro
Delantero
Valoración del redactor
Está con la flecha claramente hacia arriba. El extremo navarro suma con el de ayer cuatro goles en la presente campaña, tres de ellos en Liga, que han estado acompañados de buenas actuaciones como la de ayer o la de Praga ante el Slavia. Sufrió un fuerte esguince y tuvo que ser sustituido a la hora de partido.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Saltó al campo por Jauregizar.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
Entró por Robert Navarro.
Selton
Centrocampista
Valoración del redactor
Sustituyó a Nico.
Izeta
Delantero
Valoración del redactor
Saltó al césped por Guruzeta.
Sube
Decisivo
Nico
Cuando Nico está bien marca la diferencia. La pubalgia que arrastra desde la temporada pasada le ha impedido tener continuidad, pero en el Ciutat estuvo a un gran nivel. Marcó un gran gol y casi logra el segundo.
Baja
Desacertado
Guruzeta
Los delanteros viven del gol y la sequía que atraviesa en Liga, un solo tanto, comienza a ser preocupante. Ante el Levante dispuso de una clarísima ocasión a puerta vacía, tras pase de Nico, que no acertó a rematar.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón117
Jauregizar108
Daniel Vivian101
Yuri Berchiche86
Alejandro Berenguer84
Robert Navarro82
Gorka Guruzeta74
Iñigo Ruiz de Galarreta71
Aitor Paredes65
Laporte61
Oihan Sancet59
Nico Williams58
Alejandro Rego50
Iñaki Williams49
Jesús Areso49
Gorosabel43
Unai Gómez38
Mikel Vesga36
Maroan Sannadi31
Adama27
Iñigo Lekue21
Nico Serrano20
Selton Sued 14
Beñat Prados10
Urko Izeta6
Ibon Sánchez5
Ander Izagirre-
Asier Hierro-
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
