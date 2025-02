El 1x1 del Espanyol-Athletic. Maroan, 'MVP'. Y para ti, ¿quién ha sido el mejor?

Vivian

Defensa

No fue el mejor día en la oficina para el central vitoriano, por momentos lento al cruce e impreciso. Se ganó una amonestación en una acción en la que agarró de forma insistente a Roberto, pero el árbitro no señaló ni falta. Puado tuvo varias opciones de remate en una descontrolada defensa rojiblanca que no contó con el liderazgo habitual se su guía.