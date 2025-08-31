El 1x1 del Betis-Athletic: Yuri, el mejor
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Domingo, 31 de agosto 2025, 23:18
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Bakambu impidió en la recta final del choque que dejara su portería a cero por segunda vez en tres jornadas, pero el poco trabajo que tuvo lo solventó con acierto dando más seguridad a su defensa. Muy atento en todo los centros laterales del Betis y sobrio en los balones por alto.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Muy puesto desde el primer minuto y siempre contundente tanto en el corte como en el choque ante el colombiano Cucho Hernández cuya movilidad no le hizo perder el sitio en ningún momento. En su debe, cierta imprecisión en varios pases en largo buscando romper la presión del Betis en medio campo.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Rubricó su gran actuación defensiva con un tanto de cabeza a centro del recién salido Robert navarro que suponía la sentencia. El Betis se le da de maravilla al de Arrigorriaga que la pasada campaña también le marcó al cuatro verdiblanco uno de los dos tantos rojiblancos que permitieron a los de Valverde arrancar un punto del Villamarín.
Yuri
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
Impuso su veteranía en todo momento para frenar las incursiones del joven Ángel Ortiz y se prodigó en ataque casi siempre con criterio. Antes de que un disparó suyo abriera el marcador tras golpear el balón en Bartra, el zarauztarra también lo había intentado en la primera mitad con otro zurdazo desde la frontal que se marchó fuera por poco.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
Desde su llegada se ha adueñado de la banda derecha que dejó huérfana De Marcos. Volvió a mostrarse solvente a la hora de taponar a un incisivo Riquelme, aunque en ataque estuvo algo más gris que en las dos encuentros anteriores ante Sevilla y Rayo. Valverde decidió sustituirle a falta de un cuarto de hora para el final.
Prados
Centrocampista
Valoración del redactor
Le tocó la difícil misión de cubrir la ausencia de Galarreta y demostró que está preparado. Ante un centro del campo de toque como el bético con jugadores como Lo Celso y Fornals, el navarro respondió con un gran despliegue físico y rapidez en la salida de balón para intentar llegar en dos o tres toques a la portería rival.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Le está costando arrancar en este inicio de temporada, pero cuando el equipo le necesita siempre aparece. Tras el tanto inicial de Yuri, el Betis buscó la igualada y el bermeotarra fue el encargado, ante la ausencia de Galarreta, de dar pausa y sacar el balón con criterio descongestionando a las bandas.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Tras jugar la segunda mitad ante el Rayo, Valverde decidió sacarle de inicio consciente de que es un jugador clave en el esquema del equipo. Hay un Athletic con él en el campo y otro muy distinto cuando no está. En el primer tiempo estuvo algo intermitente, pero cada vez que recibe el balón la defensa rival tiembla.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Comenzó como delantero centro pero Txingurri decidió cambiar pronto el plan inicial para situarle a la derecha y que fuera Iñaki el que quedará como punta. El juego mejoró y llegaron las ocasiones de gol. Incansable en la presión, dificultó bastante que el Betis tuviera una salida cómoda de balón.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Su trabajo y tesón son incuestionables, pero no está nada fino de cara a puerta. Desaprovechó dos claras ocasiones en el mano a mano con Vallés en la primera mitad. En la primera, el cancerbero consiguió despejar su disparo, mientras que poco después remató flojo un pase medido de su hermano a la espalda de la defensa.
Nico
Delantero
Valoración del redactor
Se encontró con un hueso duro de roer como el joven Ángel Ortiz que le cerró bastante bien con la inestimable ayuda de Bartra. Su movilidad en todo el frente de ataque generó bastantes quebraderos de cabeza a la zaga bética, pero le faltó acertar en el remate en alguno de los contados eslalon que protagonizó.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Saltó al campo por Prados.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
Sustituyó a Sancet.
Maroan
Delantero
Valoración del redactor
Entró por Iñaki Williams.
Sube
Solvente
Paredes
Se compenetra a la perfección con Dani Vivián. Hace dos temporadas ya fue clave ante las lesiones de Iñigo Martínez y Yeray y vuelve a repetir la jugada.
Baja
Comparación
Areso
No cuajó un mal partido, pero en la comparativa con los sus tres compañeros de la defensa fue el que salió peor parado dado el buen partido que completaron Vivián, Paredes y Yuri., estos dos últimos con gol incluido.
Clasificación general
JugadorPuntos
Aitor Paredes8
Yuri Berchiche8
Alejandro Berenguer6
Beñat Prados6
Daniel Vivian6
Jauregizar6
Jesús Areso6
Nico Williams6
Oihan Sancet6
Unai Simón6
Iñaki Williams5
Maroan Sannadi4
Mikel Vesga4
Robert Navarro4
Gorosabel3
Unai Gómez3
Adama-
Adu Ares-
Alejandro Rego-
Canales-
Eguiluz-
Gorka Guruzeta-
Iñigo Lekue-
Iñigo Ruiz de Galarreta-
Mikel Santos-
Nico Serrano-
Padilla-
Unai Vencedor-
Urko Iruretagoiena-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.