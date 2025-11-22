El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Once rojiblanco en el Camp Nou. Athletic

El 1x1 del Barça-Athletic. Gorosabel, el protagonista. ¿Y para ti?

Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:15

Comenta

                        

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  10. 10 Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El 1x1 del Barça-Athletic. Gorosabel, el protagonista. ¿Y para ti?

El 1x1 del Barça-Athletic. Gorosabel, el protagonista. ¿Y para ti?