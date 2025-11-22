El 1x1 del Barça-Athletic. Gorosabel, el protagonista. ¿Y para ti?
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
El de Murgia pudo hacer más en los disparos de Lewandowski y Ferran que pusieron en ventaja al Barcelona en la primera mitad. El del polaco entró por el palo que defendía, mientras que el del valenciano entró llorando tras tocar primero en el pie y luego en la mano. Después mejoró y evitó una goleada sonrojante con aciertos ante Fermín y Lamine.
Gorosabel
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
En una defensa que hizo aguas, el de Mondragón mantuvo el tipo como pudo al hacer las coberturas a los centrales y despejando balones peligrosos. Por tercer partido consecutivo en Liga sentó a Areso, por quien el Athletic pagó 12 millones de euros en verano. Recibió una tarjeta amarilla en la recta final tras un pisotón a destiempo a Gerard Martín.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Sufrió con las embestidas culés de la primera parte o, mejor dicho, mientras el partido estuvo once contra once. Tras la expulsión de Sancet los de Flick quitaron el pie del acelerador y el vitoriano respiró aliviado. En la recta final incluso estuvo a punto de ver portería al rematar de cabeza, pero Joan García le negó el tanto. Antes, chutó muy alto solo.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Estaba siendo el mejor del Athletic hasta que de forma inexplicable, en la última jugada de la primera mitad, perdió el balón de forma tonta y originó el contraataque que acabó en el 2-0. El tanto de Ferran sentenció a los rojiblancos y también al de Zarautz, que hasta entonces había doblado bien a Nico y sirvió balones con peligro.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Valverde advirtió la víspera que el de Agen venía algo fatigado tras jugar dos partidos con la selección española, pero aún así confió en sus capacidades. Salió cruz. Se le vio lento, errático con los balones y, en definitiva, desaparecido. Incapaz de frenar las embestidas rivales, lo lógico es que descanse en Champions para estar a tope ante el Levante.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
El mediocentro eibarrés se vio superado en todo momento. Mal en la entrega, incapaz de saber qué hacer cuando los culés le acorralaban... Y así envió un balón con peligro en la frontal que acabó en el tanto de Lewandowski. Antes del descanso agarró de forma descarada a Fermín y vio su quinta amarilla. No llegó a la hora de partido. Le sustituyó Rego.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
El bermeano pasó sin pena ni gloria por el césped y eso tratándose del jugador con más chispa del equipo, es una mala noticia para el Athletic. El centro del campo culé lo conformaron un central (Eric García) y un mediapunta (Fermín) pero ni por esas pudo hacerse notar ni llevar la voz cantante. Valverde le retiró por Vesga en el 55 pensando en Praga.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Generó algo de peligro, abrió algún espacio en la zaga azulgrana... Tampoco para tirar cohetes, pero el de Pamplona quería hacerse notar. Lo consiguió de la peor forma, con una patada cerca de la rodilla de Fermín sin el balón en juego. Sánchez Martínez, que estaba delante, le mostró amarilla. Lógicamente, desde el VAR le indicaron que merecía la roja.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
El bermeano, un mediapunta al que solo le falta actuar de portero, se desempeñó en la punta de ataque en una decisión difícil de comprender. Las que le cayeron las resolvió mal. Tardó mucho en armar la pierna en la primera, la segunda la mandó al muñeco dentro del área y la última chutó demasiado alto. Dejó su lugar a Guruzeta en el triple cambio en el 55.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
El de Bañarain actuó en la banda derecha y solo en momentos puntuales cayó a su hábitat natural, la izquierda. Estuvo muy perdido y no está aprovechando los problemas físicos de sus compañeros para dar un golpe encima de la mesa y hacerse con el cartel de titular indiscutible. No completó los noventa minutos y dejó su lugar a Adama.
Nico
Delantero
Valoración del redactor
Todos los focos estaban puestos en él por sus segundas calabazas consecutivas al Barcelona. Le pitó Montjuic hace un año y el Camp Nou no fue diferente. El navarro tuvo una ocasión con un tiro al que le faltó rosca y luego sirvió un buen balón de cabeza a Unai Gómez, pero poco más. Antes de la hora de partido le sustituyó Robert Navarro.
Adama
Defensa
Valoración del redactor
El de Dakar actuó de extremo, a medio camino entre un doble lateral con Yuri para frenar a Lamine Yamal y en busca de aprovechar su velocidad para generar algo de peligro.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Casi media hora para el vitoriano, que apenas tocó un balón como parte de un equipo que hizo aguas en la recta final pese al paso atrás del Barça con el duelo controlado.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
El mediocentro bilbaíno salió al campo tras la expulsión de Sancet para dar equilibrio a los rojiblancos, pero no pudo llevar la voz cantante.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Un error de Koundé permitió al donostiarra una gran ocasión de gol, pero le faltó colmillo y se le escapó el control. Lo lógico es que sea titular el martes ante el Slavia Praga.
Baja
Inexplicable
Sancet
La merecida expulsión es el último capítulo de un primer tercio de temporada para el olvido. Es una sombra del gran jugador que San Mamés conoce.
Sube
Iniciativa
Navarro
El extremo reclama más protagonismo en medio de las rotaciones y no sería descabellado verle de inicio en Praga en busca de tres puntos de oro en Champions.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón102
Jauregizar96
Daniel Vivian89
Yuri Berchiche80
Alejandro Berenguer75
Robert Navarro70
Iñigo Ruiz de Galarreta67
Gorka Guruzeta65
Laporte61
Oihan Sancet55
Aitor Paredes54
Iñaki Williams49
Nico Williams47
Jesús Areso46
Gorosabel43
Alejandro Rego39
Mikel Vesga33
Unai Gómez33
Maroan Sannadi31
Adama21
Nico Serrano17
Iñigo Lekue13
Beñat Prados10
Selton Sued 7
Ibon Sánchez5
Urko Izeta3
Ander Izagirre-
Asier Hierro-
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
