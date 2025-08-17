El 1x1 del Athletic-Sevilla
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Domingo, 17 de agosto 2025, 22:50
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
El mejor Simón está de vuelta. El de Murgia sostuvo al equipo en los peores momentos. Primero con dos intervenciones salvadoras en la primera mitad y luego, cuando más apretaba el Sevilla en el segundo periodo, sacando dos balones a Adams y Gudej. nada pudo hacer en los dos tantos del cuadro andaluz.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
El auténtico líder de la defensa ante la ausencia de Yeray. Contundente en el corte y atento en todos los balones a la espalda del Sevilla. En el juego aéreo es un seguro. No se incorporó demasiado al ataque para superar la primera línea de presión del Sevilla, pero volvió a dejarse ver en las jugadas a balón parado.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Le costó centrarse. En la primera mitad arriesgó demasiado con un empujón innecesario sobre Idumbo dentro del área con el rival de espaldas a portería que el colegiado no señaló penalti. Con el paso de los minutos ganó confianza. Atento en las transiciones rivales provocó varios fueras de juego sevillistas
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
No tuvo demasiado trabajo en la primera mitad pero, tras la reanudación, Lukébakio se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para el zarauztarra que se vio superado en velocidad por el belga, autor de una auténtico golazo. Eso hizo que lateral rojiblanco no se prodigara demasiado en labores ofensivas.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
Debut con buen pie en San Mamés. Muy profundo, se fue una y otra vez arriba lo que aprovechó el Sevilla en varias ocasiones para ganar la espalda y llegar con peligró a la meta de Unai Simón. El carril derecho lleva su nombre. Valverde le sustituyó a falta de diez minutos para la conclusión.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
El verdadero termómetro y catalizador del juego del Athletic. Demostró que vuelve por sus fueros. Preciso a la hora de buscar y filtrar pases a los tres de arriba y solvente en el corte y en las faltas tácticas, completó un buen encuentro. Demostró confianza tras haber completado toda la pretemporada, algo que no pudo hacer el curso anterior por lesión
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Fue el elegido para acompañar a Galarreta en el doble pivote, pese a haber sido el último en incorporarse a la pretemporada y devolvió la confianza de Valverde con entrega y despliegue físico desde el pitido inicial. En la primera mitad, un rechace suyo cuando intentaba taponar un centro rival por la izquierda estuvo a punto de acabar en gol visitante.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Cumple en cualquiera de las posiciones del frente de ataque. Es uno de los multiusos de Valverde, que ayer le colocó como enganche en lugar del lesionado Sancet. Le costó más de la cuenta, pero su movilidad y capacidad de caer a ambas bandas descolocó por momentos a la defensa sevillista.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Su compromiso es a prueba de bombas. No tuvo su mejor noche, pero siempre es un incordio para las defensas rivales por su punta de velocidad y capacidad para generar peligro. Se asoció bien con Areso y en el penalti que abrió el marcador tuvo un bonito detalle cediendo el lanzamiento a su hermano.
Nico
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Fue el gran protagonista de la noche. Además del gol de penalti suyas fueron las dos asistencias que propiciaron los otros dos tantos rojiblancos. Pidió el balón una y otra vez y se echó el equipo a la espalda cuando peor pintaban las cosas para el Athletic en la segunda mitad tras el empate sevillista
Maroan
Delantero
Valoración del redactor
Peleó sin descanso con los centrales sevillista. Bajó a tres cuartos de campo en varias ocasiones para recibir el balón para abrir luego a las bandas, aunque no estuvo demasiado fino a la hora del pase. Tuvo el premio del gol, el segundo como rojiblanco tras el que logró el curso pasado ante el Valladolid, que le permitirá ganar confianza en este aspecto.
Gorosabel
Defensa
Valoración del redactor
Sustituyó a Areso.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Entró por Galarreta.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Ocupó el puesto de Maroan.
Sube
Un muro
Unai Simón
Los focos siempre alumbran a los delanteros, pero la actuación de Unai Simón ayer fue fundamental en la victoria del Athletic. Realizó cinco intervenciones de gran mérito.
Baja
Intermitente
Berenguer
Aunque ya jugó en esa posición de mediapunta el curso pasado, le costó más que otras veces adaptarse. Se mostró intermitente, aunque persistió hasta ser sustituido
Clasificación general
JugadorPuntos
Nico Williams8
Unai Simón8
Daniel Vivian6
Iñigo Ruiz de Galarreta6
Jauregizar6
Jesús Areso6
Maroan Sannadi6
Aitor Paredes5
Alejandro Berenguer5
Iñaki Williams5
Robert Navarro5
Yuri Berchiche5
Alejandro Rego4
Mikel Vesga3
Gorka Guruzeta2
Gorosabel2
Adama-
Adu Ares-
Beñat Prados-
Canales-
Eguiluz-
Iñigo Lekue-
Mikel Santos-
Nico Serrano-
Oihan Sancet-
Padilla-
Unai Gómez-
Unai Vencedor-
Urko Iruretagoiena-
