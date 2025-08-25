El 1x1 del Athletic-Rayo: Nico, el mejor
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Lunes, 25 de agosto 2025, 22:38
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Si ante el Sevilla tuvo que emplearse a fondo y fue uno de los mejores del encuentro, el Rayo no le exigió demasiado esta vez. Solo un par de accesiones en la primera mitad y algún balón lateral en el tramo final con los vallecanos buscando la igualada obligaron a intervenir al meta rojiblanco.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Contundente en el choque y muy atento a la hora de frenar a un De Frutos que lo intentó una y otra vez sin éxito ante los centrales rojiblancos. Su capacidad de anticipación le permitió cortar infinidad de balones. Subió al remate en todas las acciones a balón parado pero sin llegar a rematar ante una defensa visitante que supo atarle en corto.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Se perdió parte de la pretemporada por unas molestias y no estuvo demasiado fino en el debut liguero. Sin embargo, ayer volvió a ser el Paredes batallador de siempre. Interceptó varios disparos de Isi Palazón y un pase suyo en profundidad a Nico en la primera mitad provocó la amarilla a Andrei que condicionó el marcaje del defensa.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
No se prodigó demasiado en ataque y cuando lo hizo fue sin demasiado acierto como en el minuto 50 cuando. Niico descargo viendo la subida del zarauztarra, pero su centró se marchó fuera. Atrás estuvo rápido y sin fisuras en las contadas ocasiones en las que el Rayo cargó el juego por su banda.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
La banda derecha es suya. Providencial en la primera acción ofensiva del Rayo en la que consiguió encimar a De Frutos y evitar que rematara con facilidad ante la salida de Simón. Solventó con acierto la difícil misión de frenar a Álvaro. Una acción suya al cuarto de hora propició la primera ocasión rojiblanca. Incansable arriba y abajo.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
En un partido trabado y casi sin espacios ante la asfixiante presión alta del rival no consiguió hacerse con el balón y el Athletic, sobre todo en los primeros 45 minutos, se resintió. A la vista de cómo estaba el encuentro, Valverde apostó por dar entrada a un jugador más físico como Prados en la recta final del choque.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Un mal pase atrás suyo estuvo a punto de costar caro al equipo en el arranque del choque. Pese a ese error lo siguió intentando, aunque sin demasiado éxito en la primera mitad. A la vuelta de vestuarios mejoró e incluso probó con varios disparos lejanos que fueron interceptadas por la defensa visitante.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
No termina de sentirse cómodo de mediapunta, aunque siempre cumple en cualquiera de las posiciones de ataque. A la vuelta de vestuarios, cuando Sancet saltó entró en acción, el navarro pasó a la banda derecha. Si está en el césped es el encargado de botar todos los saques de esquina y lanzamientos de falta laterales.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
El capitán no está fino en el remate, pero su trabajo es encomiable tanto en la presión como a la hora de ayudar atrás a Areso. Intercambió banda en varias ocasiones con Nico buscando sorprender al Rayo. Dispuso de un para de claras ocasiones para marcar, una de ellas a pase de su hermano en la segunda mitad, que no supo concretar.
Nico
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
La pubalgia del curso pasado ya está olvidada y el extremo navarro es probablemente el jugador más en forma del equipo. Pide el balón una y otra vez y siempre que lo recibe encara y pasan cosas. Puso a prueba a Batalla en varias ocasiones con lanzamiento lejanos y sus eslalon crearon muchos problemas a la zaga foránea.
Maroan
Delantero
Valoración del redactor
Ha sido el elegido por Valverde en los dos primeros partidos de Liga por delante de Guruzeta. Su trabajo y lucha constante con los defensas rivales es encomiable, pero ante el conjunto madrileño no tuvo demasiada incidencia en el juego rojiblanco, salvo por un disparo lejano que interceptó sin problemas Batalla. Valverde se sustituyó al descanso.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Sustituyó a Nico.
Prados
Centrocampista
Valoración del redactor
Ocupó el puesto de Galarreta.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Saltó al campo por Maroan.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
Entró al verde por Berenguer.
Baja
Desacertado
Williams
Siempre suma, aunque es evidente que no atraviesa por su mejor momento. Su velocidad es un amenaza constante para los defensas rivales, pero le falta rematar la faena.
Sube
Clave
Sancet
El máximo goleador de la pasada campaña es un jugador clave en los esquemas de Valverde. Su capacidad para recibir de espaldas a portería y girarse así como su llegada al área le convierten en letal.
Clasificación general
JugadorPuntos
Nico Williams16
Oihan Sancet7
Aitor Paredes11
Alejandro Berenguer11
Daniel Vivian12
Jauregizar12
Jesús Areso12
Unai Simón14
Iñaki Williams10
Iñigo Ruiz de Galarreta11
Maroan Sannadi11
Yuri Berchiche10
Beñat Prados4
Gorka Guruzeta5
Unai Gómez3
Mikel Vesga5
Adama-
Adu Ares-
Alejandro Rego4
Canales-
Eguiluz-
Gorosabel2
Iñigo Lekue-
Mikel Santos-
Nico Serrano-
Padilla-
Robert Navarro5
Unai Vencedor-
Urko Iruretagoiena-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.