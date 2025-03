El 1x1 del Athletic-Mallorca. Gorosabel, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el MVP?

Paredes

Defensa

Titularísimo el jueves, Valverde le concedió una hora para tenerlo enchufado pero no fatigado. Entró en su lugar Nuñez, que apunta a ser su compañero de fatigas ante la Roma. A las primeras de cambio el de Arrigorriaga no midió nada bien un balón que acabó en la primera ocasión de peligro del Mallorca. No estuvo muy exigido salvo en los saltos con Muriqi.