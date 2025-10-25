El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Laporte, el mejor. ¿Para ti quién ha sido el más destacado? Vota aquí

Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos

Robert Basic

Robert Basic

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:40

Comenta

                        

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  3. 3 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  4. 4

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  5. 5

    La capilla de las gambas está en el restaurante más antiguo de Bilbao
  6. 6 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  7. 7

    Endika, el joven de Basauri que aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado
  8. 8 Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana
  9. 9

    Macro-fiestón euskaldun en el BEC: Gatibu, ETS o Latzen y una Leire Martínez muy aplaudida
  10. 10

    La huelga por los vestuarios de Petronor paraliza las exportaciones de la refinería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Laporte, el mejor. ¿Para ti quién ha sido el más destacado? Vota aquí

Laporte, el mejor. ¿Para ti quién ha sido el más destacado? Vota aquí