Laporte, el mejor. ¿Para ti quién ha sido el más destacado? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Sábado, 25 de octubre 2025, 20:40
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Reaccionó bien a un despeje de cabeza de Berenguer que casi le supera por alto, pero atrapó la pelota con seguridad. Estuvo providencial en la anticipación frente a Mayoral tras un gran pase de Milla y luego ante Femenía. Hizo una buena parada a Liso, pero el rechace lo empujó a la red Mayoral.
Lekue
Defensa
Valoración del redactor
Estuvo bien en el lateral derecho hasta que se lesionó en el minuto 29. Hasta entonces controló bien a Coba, quien no pudo superarle en ningún momento. Se equivocó en algún pase largo. No pudo continuar y su lugar lo ocupó Areso. Otro jugador en la enfermería rojiblanca.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Resolvió bien todos los balones disputados, rápido al corte y en la anticipación. Salvó un balón que hubiera dejado solo a Liso en el tiempo añadido de la primera parte. Se la jugó ante el propio Liso en la recta final, pero no hubo falta. Buen partido del central internacional.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Poca presencia ofensiva del lateral, más preocupado de las labores defensivas. Tocó el balón que cabeceó Liso, paró Simón y acabó en el gol de Mayoral. Estuvo en su sitio y tampoco sufrió en exceso, pero se echaron de menos sus cabalgadas por la banda izquierda.
Laporte
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
Estuvo perfecto en los duelos y cortó un pase de la muerte de Femenía en la recta final de la primera parte, en la que se llevó un señor pisotón de Liso. Impuso su jerarquía en todo momento y no dejó pasar ni el aire. Se torció el tobillo izquierdo, pero siguió en el campo.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
No pudo distrubuir el juego como le gusta, incómodo con la presión asfixiante de la medular getafense. Le costaba hacerse con las riendas del partido, que manejaba el getafense Milla. Dejó su sitio a Vesga en el triple cambio efectuado por Valverde antes de que se cumpliera la hora de juego.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Emparejado con Ruiz de Galarreta, perdió un balón peligroso pasada la media hora de juego. Tampoco tuvo su día, aunque no dejó de trabajar y minar el juego enemigo en la medular. Se echó de menos una mayor presencia del Bermeo con el balón.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Impreciso en los controles iniciales, con dificultades para ofrientar el juego. Apareció en el último minuto de la primera parte con un gran remate que sacó Soria. Nunca estuvo metido del todo en el partido, bien anulado por el Getafe, y acabó dejando su sitio a Izeta. El equipo necesita su fútbol y talento para recuperar la fantasía en el ataque.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Peinó un balón en el área y casi sorprendió a Unai Simón, que atrapó el envío. Salió por la banda derecha, donde creó poco peligro. No estuvo cómodo y tampoco se relacionó mucho con el balón, su herramienta de trabajo. Valverde le cambió en el minuto 59 por Robert Navarro.
Nico
Delantero
Valoración del redactor
No le salió nada al menor de los hermanos, incapaz de inventar en los metros finales ni de generar peligro. Tampoco se iba de sus marcadores, casi siempre reforzados por las dobles vigilancias. Disparó en el minuto 90, pero flojo y a las manos de Soria. No está bien Nico y urge que recupere su mejor versión porque el Athletic lo necesita.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Muy vigilado por los centrales rivales, el donostiarra peleó con sus marcadores y vio pronto una amarilla por una plancha a Milla. Tuvo una clarísima nada más arrancar la segunda parte que mandó fuera. No llegó a la hora de juego porque fue sustituido por Maroan. Tras el doblete en la Champions, no pudo brillar ante el Getafe.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
Entró por el lesionado Lekue poco antes de la priemera media hora de juego. De un centro suyo llegó la única ocasión del Athletic en la primera parte.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Salió por Ruiz de Galarreta. Sin excesiva influencia en el juego del equipo.
Maroan
Delantero
Valoración del redactor
Relevó a Guruzeta, pero no generó más que el donostiarra. A veces le pudo la ansiedad y eso hizo que tomara decisiones erróneas.
Navarro
Delantero
Valoración del redactor
Salió por Berenguer y dejó un par de detalles de calidad, una jugada individual por la derecha incluida que no terminó de coronar con un buen centro. Se le vio con ganas y afilado.
Sube
Seguro
Unai Simón
No tuvo que hacer grandes paradas, pero estuvo muy seguro, atento, un defensa más. No se complicó con el balón en los pies y tampoco pudo hacer nada en el gol.
Baja
Fuera de forma
Nico
Nico no está en su mejor momento, sale de una lesión y se nota que le falta 'feeling' con el balón. No le sale nada y sin desborde su fútbol pierde enteros. Debe volver cuanto antes.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón83
Jauregizar76
Daniel Vivian67
Yuri Berchiche65
Robert Navarro58
Alejandro Berenguer54
Iñigo Ruiz de Galarreta53
Oihan Sancet50
Aitor Paredes49
Gorka Guruzeta49
Iñaki Williams49
Laporte47
Jesús Areso42
Nico Williams36
Alejandro Rego31
Maroan Sannadi31
Mikel Vesga25
Unai Gómez25
Gorosabel24
Nico Serrano17
Iñigo Lekue13
Adama11
Beñat Prados10
Ibon Sánchez5
Urko Izeta3
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión