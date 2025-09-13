El 1x1 del Athletic-Alavés: Berenguer, el mejor
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:52
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
En la primera mitad apenas tuvo trabajo salvo en un centro lateral de Carlos Vicente que controló sin problemas. Sacó un disparó de Toni Martínez en la segunda parte. No pudo hacer nada en el tanto babazorro tras tocar el centro de Denis Suárez en Berenguer.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Se las tuvo tiesas con Mariano. Salió victorioso en casi todos los lances con el delantero albiazul. Atento en las ayudas para cubrir las subidas de Areso se mostró una vez más expeditivo al corte. Se sumó al remate en todas las acciones a balón parado pero sin éxito.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Se compenetró bien con Vivián, pero no estuvo acertado a la hora de sacar el balón. Vio una tarjeta amarilla en la segunda mitad al cortar en falta un contragolpe del cuadro vitoriano tras robo de balón en línea de tres cuartos.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Gris como el resto del equipo. Salvo una internada en el arranque de la contienda que propició el primer córner a favor del Athletic, pasó desapercibido en ataque. Controló bien a un Carlos Vicente que es una de las referencias ofensivas de los alavesistas.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
Su peor partido hasta la fecha como rojiblanco. No tuvo su noche a la hora de centrar en las contadas ocasiones en las que subió al ataque. El Alavés supo tapar ambas bandas y no encontró espacios.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Es el faro del equipo y cuando la luz que emite es más tenue de lo habitual el Athletic se resiente. Su clarividencia en la sala de máquinas es fundamental y la tela de araña dibujada por el Alavés consiguió atraparle. Valverde decidió sustituirle en la segunda mitad.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
No consiguió hacerse con el mando del juego en una primera mitad para olvidar. Pese a todo, un tiro suyo al filo del descanso fue la primera aproximación del Athletic a las meta de Sivera. Tras la reanudación, estuvo más participativo y volvió a intentarlo desde lejos, aunque sin éxito.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
De más a menos. Se mostró muy activo en el arranque, pero se fue diluyendo. Estuvo desubicado por momentos y un disparó lejano tras jugada ensayada y algún pase filtrado tras recibir de espaldas a portería fue todo su bagaje ofensivo del mediapunta navarro.
Berenguer
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Comenzó por la derecha y pasó después a la izquierda intercambiando posición con Iñaki Williams. Nunca se esconde. Ante la ausencia de Nico por lesión fue el jugador rojiblanco más incisivo. Realizó una gran jugada personal en la segunda mitad que acabó con un disparo cruzado que paró Sivera.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Negado de cara al gol y sin la punta de velocidad que le diferencia. No termina de arrancar en este inicio de campaña. Tras el tanto visitante dispuso de una gran ocasión para lograr la igualada, pero su cabezazo en el segundo palo se marchó muy desviado.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Disfrutó de su primera titularidad del curso pero no la aprovechó. Se dejó caer en varias ocasiones hasta el centro del campo para recibir de espaldas y descongestionar el juego, aunque sin acierto. Fue sustituido a falta de diez minutos para el final.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Entró por Galarreta.
Maroan
Delantero
Valoración del redactor
Entró por Guruzeta.
Navarro
Delantero
Valoración del redactor
Sustituyó a Sancet.
Izeta
Delantero
Valoración del redactor
Saltó al césped por Iñaki Williams.
Sube
Seguro
Vivian
El teniente de la defensa es un muro difícil de superar. Tuvo mucho trabajo en los balones divididos pero siempre responde y es uno de los fijos en el esquema de Valverde.
Baja
Necesario
Galarreta
Llamado a ser el referente en la medular no atraviesa por su mejor momento. El equipo le necesita como el comer.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón26
Aitor Paredes24
Alejandro Berenguer24
Daniel Vivian23
Jauregizar23
Jesús Areso22
Nico Williams22
Yuri Berchiche22
Iñaki Williams19
Oihan Sancet18
Maroan Sannadi17
Iñigo Ruiz de Galarreta15
Mikel Vesga12
Robert Navarro11
Beñat Prados10
Gorka Guruzeta9
Unai Gómez6
Gorosabel5
Alejandro Rego4
Nico Serrano2
Urko Iruretagoiena2
Adama-
Canales-
Eguiluz-
Iñigo Lekue-
Laporte-
Mikel Santos-
Padilla-
