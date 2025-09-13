El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Berenguer, el mejor del partido E.P.

El 1x1 del Athletic-Alavés: Berenguer, el mejor

Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:52

Unai Simón

Portero

Unai Simón
6

Valoración del redactor

En la primera mitad apenas tuvo trabajo salvo en un centro lateral de Carlos Vicente que controló sin problemas. Sacó un disparó de Toni Martínez en la segunda parte. No pudo hacer nada en el tanto babazorro tras tocar el centro de Denis Suárez en Berenguer.

Vivian

Defensa

Daniel Vivian
5

Valoración del redactor

Se las tuvo tiesas con Mariano. Salió victorioso en casi todos los lances con el delantero albiazul. Atento en las ayudas para cubrir las subidas de Areso se mostró una vez más expeditivo al corte. Se sumó al remate en todas las acciones a balón parado pero sin éxito.

Paredes

Defensa

Aitor Paredes
5

Valoración del redactor

Se compenetró bien con Vivián, pero no estuvo acertado a la hora de sacar el balón. Vio una tarjeta amarilla en la segunda mitad al cortar en falta un contragolpe del cuadro vitoriano tras robo de balón en línea de tres cuartos.

Yuri

Defensa

Yuri Berchiche
4

Valoración del redactor

Gris como el resto del equipo. Salvo una internada en el arranque de la contienda que propició el primer córner a favor del Athletic, pasó desapercibido en ataque. Controló bien a un Carlos Vicente que es una de las referencias ofensivas de los alavesistas.

Areso

Defensa

Jesús Areso
4

Valoración del redactor

Su peor partido hasta la fecha como rojiblanco. No tuvo su noche a la hora de centrar en las contadas ocasiones en las que subió al ataque. El Alavés supo tapar ambas bandas y no encontró espacios.

Galarreta

Centrocampista

Iñigo Ruiz de Galarreta
4

Valoración del redactor

Es el faro del equipo y cuando la luz que emite es más tenue de lo habitual el Athletic se resiente. Su clarividencia en la sala de máquinas es fundamental y la tela de araña dibujada por el Alavés consiguió atraparle. Valverde decidió sustituirle en la segunda mitad.

Jauregizar

Centrocampista

Jauregizar
5

Valoración del redactor

No consiguió hacerse con el mando del juego en una primera mitad para olvidar. Pese a todo, un tiro suyo al filo del descanso fue la primera aproximación del Athletic a las meta de Sivera. Tras la reanudación, estuvo más participativo y volvió a intentarlo desde lejos, aunque sin éxito.

Sancet

Centrocampista

Oihan Sancet
5

Valoración del redactor

De más a menos. Se mostró muy activo en el arranque, pero se fue diluyendo. Estuvo desubicado por momentos y un disparó lejano tras jugada ensayada y algún pase filtrado tras recibir de espaldas a portería fue todo su bagaje ofensivo del mediapunta navarro.

Berenguer

Delantero

Alejandro Berenguer
7

El mejor del partidoMejor del partido

Valoración del redactor

Comenzó por la derecha y pasó después a la izquierda intercambiando posición con Iñaki Williams. Nunca se esconde. Ante la ausencia de Nico por lesión fue el jugador rojiblanco más incisivo. Realizó una gran jugada personal en la segunda mitad que acabó con un disparo cruzado que paró Sivera.

Williams

Delantero

Iñaki Williams
4

Valoración del redactor

Negado de cara al gol y sin la punta de velocidad que le diferencia. No termina de arrancar en este inicio de campaña. Tras el tanto visitante dispuso de una gran ocasión para lograr la igualada, pero su cabezazo en el segundo palo se marchó muy desviado.

Guruzeta

Delantero

Gorka Guruzeta
4

Valoración del redactor

Disfrutó de su primera titularidad del curso pero no la aprovechó. Se dejó caer en varias ocasiones hasta el centro del campo para recibir de espaldas y descongestionar el juego, aunque sin acierto. Fue sustituido a falta de diez minutos para el final.

Vesga

Centrocampista

Mikel Vesga
3

Valoración del redactor

Entró por Galarreta.

Maroan

Delantero

Maroan Sannadi
2

Valoración del redactor

Entró por Guruzeta.

Navarro

Delantero

Robert Navarro
2

Valoración del redactor

Sustituyó a Sancet.

Izeta

Delantero

Urko Iruretagoiena
2

Valoración del redactor

Saltó al césped por Iñaki Williams.

Serrano

Delantero

Nico Serrano
2

Valoración del redactor

Entró por Berenguer.

Sube

sube

Seguro

Vivian

El teniente de la defensa es un muro difícil de superar. Tuvo mucho trabajo en los balones divididos pero siempre responde y es uno de los fijos en el esquema de Valverde.

Baja

sube

Necesario

Galarreta

Llamado a ser el referente en la medular no atraviesa por su mejor momento. El equipo le necesita como el comer.

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Unai Simón26

  3. Aitor Paredes24

  4. Alejandro Berenguer24

  5. Daniel Vivian23

  6. Jauregizar23

  7. Jesús Areso22

  8. Nico Williams22

  9. Yuri Berchiche22

  10. Iñaki Williams19

  11. Oihan Sancet18

  12. Maroan Sannadi17

  13. Iñigo Ruiz de Galarreta15

  14. Mikel Vesga12

  15. Robert Navarro11

  16. Beñat Prados10

  17. Gorka Guruzeta9

  18. Unai Gómez6

  19. Gorosabel5

  20. Alejandro Rego4

  21. Nico Serrano2

  22. Urko Iruretagoiena2

  23. Adama-

  24. Canales-

  25. Eguiluz-

  26. Iñigo Lekue-

  27. Laporte-

  28. Mikel Santos-

  29. Padilla-

