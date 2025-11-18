Unai Simón, recuperado de su molestia en el tobillo, y Laporte repiten como titulares con La Roja El guardameta y el central del Athletic vuelven a ser de la partida contra Turquía

Gabriel Cuesta Martes, 18 de noviembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

Unai Simón, recuperado de las molestias en su pie derecho, y Aymeric Laporte vuelven a repetir como titulares con La Roja de Luis de la Fuente. El portero y el central del Athletic son de la partida para el choque en La Cartuja ante Turquía, como ya hicieron contra Georgia. La selección española permanece invicta en esta fase de clasificación y su pase para el Mundial está prácticamente hecho salvo catástrofe histórica: que los turcos les ganen por siete goles de diferencia.

Finalmente, Vivián se queda en el banquillo pese a que se barruntaba su posible titularidad. En su lugar, Cubarsí hará pareja con su compañero en el Athletic. Precisamente, el seleccionador se deshacía en elogios hacia el central hispanofrancés. «Es uno de los centrales que mejor desarrolla la idea que tenemos. Lo hace perfectamente. Es un lujo», afirmaba rotundo De la Fuente. A su parecer, el defensa hispanofrancés «es un jugador que dije tras la Euro que es el mejor central». «Nos ofrece gran salida de balón, filtrar pases y jerarquía. Es muy completo. Técnicamente es excepcional y cambia de orientación, filtra pases...», enumeraba.

La lesión de Huijsen desencadenó su regreso en los partidos clasificatorios para el Mundial el pasado 14 de octubre tras once meses de ausencia. Entonces, ya fue titular en la goleada ante Bulgaria. Ahora, un mes después, ha vuelto a disputar el partido completo en la contundente victoria contra Georgia y repite contra Turquia. Tenía vía libre tras los nuevos problemas musculares del central del Real Madrid y la lesión de Le Normand en Champions. De seguir en esta línea, parece que Laporte tiene muchas papeletas para vivir su segundo Mundial con La Roja.

La otra buena noticia es que Unai Simón despeja las dudas sobre su molestia en el pie derecho que le hacía cogear tras la victoria ante Georgia. «Era sólo un golpe y ha evolucionado muy bien», explicó en la previa el propio seleccionador, que apuesta por colocar en las bandas a Olmo y Yeremy Pino para suplir a los lesionados Nico Williams y Lamine Yamal, ambos fuera de la lista por su pubalgia. La alineación la componen Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Aleix García, Fabián, Mikel Merino; Yeremy Pino, Dani Olmo y Oyarzabal.