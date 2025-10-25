Unai Simón critica la designación arbitral: «No ha sido un acierto poner a Isidro»

Unai Simón no se anda con rodeos ante los micrófonos, ante los que acostumbra a decir lo que piensa. Tras el duelo ante el Getafe ... no se mordió la lengua por la designación de Isidro Díaz de Mera tras recordar el mal antecedente de los rojiblancos con el colegiado. «Al que le haya sorprendido el Getafe es que no ha visto sus partidos. Sabíamos que nos iban a parar nuestro juego, provocando faltitas. Una tras otra crean incomodidad en el juego», señaló el portero internacional.

El meta rojiblanco apuntó directamente a la designación arbitral: «Es un árbitro que ya sabemos lo que pasó con él y el siguiente partido que nos pita es el del Getafe. No ha sido un acierto poner a Isidro».

Las palabras de Simón hacen referencia al precedente vivido en el Benito Villamarín, cuando Díaz de Mera expulsó a Ernesto Valverde en un encuentro frente al Betis. Esta vez ha expulsado a Lekue, que estaba en el banquillo, por protestar. «Es de gatillo fácil», ha ironizado Valverde.