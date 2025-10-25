El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Simón atento ante un despeje de balón de Laporte. Luis Ángel Gómez

Unai Simón critica la designación arbitral: «No ha sido un acierto poner a Isidro»

El portero se queja que el mismo colegiado que expulsó a Valverde haya dirigido el duelo ante el Getafe

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:50

Unai Simón no se anda con rodeos ante los micrófonos, ante los que acostumbra a decir lo que piensa. Tras el duelo ante el Getafe ... no se mordió la lengua por la designación de Isidro Díaz de Mera tras recordar el mal antecedente de los rojiblancos con el colegiado. «Al que le haya sorprendido el Getafe es que no ha visto sus partidos. Sabíamos que nos iban a parar nuestro juego, provocando faltitas. Una tras otra crean incomodidad en el juego», señaló el portero internacional.

