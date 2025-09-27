Unai Gómez brilla como el nuevo apagafuegos

Ser versátil es uno de los valores más apreciados por los entrenadores. Unai Gómez (Bermeo, 22 años) lo es para Ernesto Valverde. En las dos ... últimas campañas le ha alineado en cinco demarcaciones diferentes: mediapunta (la suya y en la que más le ha utilizado), extremo y lateral izquierdo, mediocentro y falso nueve.

Hasta llegar al estadio de La Cerámica era uno de los jugadores con menos minutos, apenas 48, todos como mediopunta. Sólo estaban debajo suyo Rego (25), Izeta (10), Lekue, titular por sorpresa anoche, y Padilla, con cero. De hecho, su primera titularidad del curso fue en el estadio de La Cerámica.

Unai Gómez parece destinado a convertirse en un nuevo Lekue, en un apagafuegos que cubre posiciones en las que hay problemas. Valverde lo tenía este sábado en el extremo izquierdo. Nico Williams aún no está en condiciones y Berenguer ha jugado los tres últimos partidos con dolores y había que darle un descanso.

Era la hora de Unai Gómez. Valverde le colocó en la banda izquierda, la zona del campo en la que más ha rendido últimamente. Le pidió que dé profundidad, intensidad, y capacidad de encarar. Es lo que hizo. Presionó muy alto, estuvo muy activo con el balón y conectó muy bien con Sancet. Cada vez que tocaba la pelota se intuía peligro, como también sucedió con Guruzeta y no tanto con un de nuevo intrascendente Iñaki Williams.

Vuelta de Nico

Valverde descuenta los días para que vuelva Nico, lesionado el pasado 7 de septiembre en un Turquía-España. Desde el club se lanza que está cerca de reaparecer, Mikel González, el director de Fútbol del Athletic, se felicitó antes del duelo ante el Villarreal porque ya «está en la fase final de la recuperación».

Reveló además que hizo «gran parte del entrenamiento del viernes con el equipo» y que trabajó con los readaptadores». Añadió que «es un jugador fundamental al que queremos ver pronto, pero con cautela». ¿Estará en Dortmund o el sábado que viene ante el Mallorca? «Vamos a ver. Sigue su plan individual y somos positivos», indicó. «No sé si podrá jugar en Dortmund. No lo puedo asegurar», remachó Valverde.

Con Nico en la cuenta atrás y Berenguer entre algodones, Valverde no quería exigir demasiado a Robert Navarro, con 189 minutos esta campaña y que probablemente será titular en Dortmund. Y Nico Serrano ha quedado relegado tras ser uno de los cuatro sustituidos en el descanso en el partido ante el Girona.

Unai Gómez se fue con un golpe porque nada más sentarse en el banquillo le aplicaron hielo en la parte externa de la rodilla izquierda. No parece nada grave y que le impida jugar en Dortmund. Sus números fueron buenos. En 57 minutos remató en dos ocasiones, completó 22 de sus 29 pases y se impuso en sus dos entradas.

«Siempre le pedimos que tenga profundidad y es un jugador del que esperamos mucho», dijo el entrenador cuando se le pidió que valorara su primera titularidad de la campaña.

La lesión de Vesga, quien sólo aguantó siete minutos en el campo, coloca a Valverde ante un grave problema en el centro del campo. Al entrenador sólo le quedan tres medioscentros, Galarreta, Jauregizar y Rego. No hay que descartar que en este sombrío panorama el técnico tenga que recurrir a Unai Gómez para que le eche una mano ahí. El apagafuegos está dispuesto a lo que haga falta.