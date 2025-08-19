Unai Echeverría, del Athletic, único vasco llamado a los entrenamientos de España sub'15 El eibarrés, que la pasada campaña jugó en el cadete B, ha sido convocado para ir a Alicante

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Martes, 19 de agosto 2025, 16:06 | Actualizado 16:15h. Comenta Compartir

La selección española sub'15 ha dado a conocer la lista de 26 jugadores convocados para una concentración entre el 25 y el 28 de agosto en Alfaz del Pi, Alicante.

El seleccionador Hernán Pérez ha reclutado a 26 sub'15. Entre ellos sólo hay un jugador vasco, el rojiblanco Unai Echeverría 'Echeve', de 14 años. Este chico nació en febrero de 2011 en Eibar y cumple su segunda campaña en Lezama. La anterior la jugó en el infantil y la pasada en el cadete B, el de División de Honor.

El resto de clubes que aportan jugadores a la concentración de la selección son el Villarreal (5), Real Madrid (4), Espanyol, Atlético de Madrid, Betis y Celta (2) y Valencia, Deportivo y Anderlecht belga (1).

Esta primera concentración a finales de agosto es tradicional en la categoría sub'15. Los técnicos quieren comenzar a ver de cerca en ella a jugadores que tienen bajo su radar.

Temas

Athletic de Bilbao