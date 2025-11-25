Ultras del Slavia exhiben banderas del Athletic del revés como 'trofeo'

Los ultras del Slavia Praga han mostrado varias banderas, bufandas rojiblancas y una ikurriña boca abajo detrás de la portería donde se ubican habitualmente, que ... ha sido defendida en la primera parte por su equipo. Han colocado los estandartes poco a poco desde el momento en el que ha arrancado el duelo.

¿Qué significa? Fuentes policiales indican a EL CORREO que en el código ultra mostrar del revés banderas rivales es visto como un 'trofeo'. Este tipo de símbolos, muchas veces sustraídos al rival, representan para estos grupos una señal de 'victoria' en la confrontación entre hinchadas radicales.

En todo caso, en Praga, no se han denunciado por el momento ataques de ultras locales a hinchas del Athletic, ni enfrentamientos entre radicales de los dos equipos después de que se haya detectado en la capital checa la presencia de una cincuentena de miembros de Herri Norte. Han ido al partido de la Youth League, pero no han dado señales de vida en el partido de Champions.

Herri Norte mantiene una hermandad con los ultras del Bohemians, rival histórico del Slavia, con quienes han quedado. Según las fuentes consultadas, miembros de esta alianza se habrían presentado la noche anterior en las inmediaciones del estadio del Slavia intentando llevar a cabo alguna acción simbólica contra los radicales locales. Probablemente una pintada en una de las fahadas.