Así fueron los últimos cinco partidos que el Athletic ha ganado a la Real en Anoeta

Anoeta ha sido un campo que no se le ha dado bien al Athletic en el último siglo. Los rojiblancos solo han conseguido cinco victorias ... en el feudo de la Real Sociedad. La primera llegó en la temporada 2000-01 y la última hace ocho años. Los hombres de Ernesto Valverde tratarán de mejorar sus números este sábado.

2000-01 14/01/01 0-2. Doblete de Joseba Etxeberria

Trabajo, orden, fortuna y efectividad. Gracias a este cóctel explosivo, el Athletic logró en Anoeta una victoria de enorme valor para la moral de la tropa. Los rojiblancos necesitaban algo así para reafirmarse. Se rompió la mala racha de resultados en San Sebastián, donde no ganaba desde hacía una década. Los dos goles de Joseba Etxebarria aseguraron los puntos y al equipo de Rojo le salió redondo un derbi de ambiente desangelado.

2001-02 26/08/01 1-3. Feliz estreno liguero

Feliz estreno liguero del Athletic en Anoeta. Los rojiblancos se adelantaron al cuarto de hora con un certero remate de cabeza de Urzaiz a saque de falta de Julen Guerrero. Pero dos minutos más tarde Jankauskas empató el partido. Tiko marcó en la segunda mitad y repitió el delantero de Tudela. Jupp Heynckes se mostró muy satisfecho por la victoria conseguida y destacó la actuación de los jugadores que saltaron al terreno en el segundo período como Tiko, Orbaiz y Felipe. «Han sido los verdaderos artífices de este triunfo», dijo.

2006-07 28/01/07 0-2. Puntos de oro para salir de la zona caliente

Puntos de oro para salir de los puestos calientes de la tabla clasificatoria y más ante un rival directo. Un triunfo logrado pese a que la plaga de bajas que tuvo el Athletic, que tuvo una defensa ordenada y a un inspirado Aranzubia, que desvió un penalti a Xabi Prieto. Dos tantos de Iraola, uno en cada período, sirvieron para mejorar la situación de un equipo rojiblanco , que en la segunda parte mejoró en la presión y administró mejor la posesión del balón.

2011-12 02/10/11 1-2. Primer triunfo liguero

Primer triunfo liguero de los rojiblancos con Llorente como protagonista por partida doble. Iñigo Martínez, desde su propio campo, consiguió el tanto de los guipuzcoanos. Con esta victoria el Athletic mantuvo una racha tras el empate frente al Villarreal y la victoria contra el PSG en casa en la Europa League. Superó a una Real Sociedad que llevaba seis meses sin perder en Anoeta, 61 horas después de enfrentarse a los franceses y tras hacer frente al calor reinante porque se jugó al mediodía.

2016-17 12/03/17 0-2. En la pelea por Europa

Con este triunfo puso fin a una racha de derrotas en la Liga lejos de San Mamés. Los goles de Raúl García, de penalti, e Iñaki Williams eliminaron varias estadísticas negativas del equipo entrenado por Ernesto Valverde, que logró su primera victoria en Anoeta. Fue un duelo disputado bajo la lluvia, con mucho ritmo en el que se superó a una Real Sociedad que estába firmando una muy buena campaña, instalada por encima en la tabla. Los tres puntos permitieron al Athletic seguir en la pelea europea.