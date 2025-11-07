El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
Santi Cazorla es un emblema en el Oviedo, que lucha por mantenerse en Primera. AFP
Athletic-Oviedo | Domingo, 14.00h

El último servicio de Santi Cazorla

El papel en el Oviedo del bicampeón de Europa con España trasciende el aspecto deportivo y le convierte en un emblema del club

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:44

Comenta

Poder estar aquí en este momento, después de mi carrera y de tantas experiencias, es un regalo que disfruto cada día con mucha gratitud», resalta ... Santi Cazorla –Lugo de Llanera, Asturias, 40 años– cuando se le cuestiona por el último servicio al club de su vida, el Real Oviedo, con el que ha logrado hacer realidad el sueño de miles de aficionados: regresar a Primera División. No son palabras de cara a la galería. El bicampeón de Europa primero con la España de Luis Aragonés (2008) y luego con la de Vicente del Bosque (2012) lo demuestra con hechos. Pequeños detalles que evidencian su implicación y compromiso con la entidad asturiana.

