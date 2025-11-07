El último servicio de Santi Cazorla

Poder estar aquí en este momento, después de mi carrera y de tantas experiencias, es un regalo que disfruto cada día con mucha gratitud», resalta ... Santi Cazorla –Lugo de Llanera, Asturias, 40 años– cuando se le cuestiona por el último servicio al club de su vida, el Real Oviedo, con el que ha logrado hacer realidad el sueño de miles de aficionados: regresar a Primera División. No son palabras de cara a la galería. El bicampeón de Europa primero con la España de Luis Aragonés (2008) y luego con la de Vicente del Bosque (2012) lo demuestra con hechos. Pequeños detalles que evidencian su implicación y compromiso con la entidad asturiana.

Su figura trasciende el ámbito deportivo. Se ha convertido en el emblema carbayón. Tras varios intentos fallidos, en agosto de 2023 el Oviedo consiguió ficharle en la recta final de su carrera para intentar asaltar el ansiado ascenso. Cazorla desembarcó procedente del Al-Sadd catarí cobrando el salario mínimo y con la idea de ceder al club los derechos de imagen para que los destinase a promocionar la cantera. A nivel deportivo, «aunque alguno pueda decir que estoy acabado», ha dejado caer con sorna el jugador en sala de prensa en alguna ocasión, ha demostrado que puede aportar al equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sus goles y asistencias, sobre todo en el play-off del curso pasado, fueron determinantes para que los ovetenses regresaran a Primera un cuarto de siglo después.

Parecía que ese iba a ser su último servicio a la causa, pero club y futbolista decidieron renovar su vinculación una campaña más para afrontar la «complicada tarea» de asentar al Oviedo en la máxima categoría del fútbol nacional. En lo que va de curso, sin embargo, las lesiones han impedido a Cazorla aportar su clase sobre el verde todo lo que le gustaría. De hecho, en los últimos cinco compromisos sólo ha disputado 32 minutos en la derrota (0-2) ante el Levante y es seria duda también para mañana (14.00 horas) en San Mamés.

Cambio de entrenador

Su técnico Luis Carrión, que le ha catalogado como «el futbolista más desequilibrante de la plantilla», probablemente le deje fuera de la lista para viajar a Bilbao pensando en que termine de recuperarse lo mejor posible aprovechando el parón de selecciones. Le necesita en perfectas condiciones para alcanzar la meta. Precisamente, el regreso del técnico catalán al banquillo del Carlos Tartiere con la temporada en marcha para sustituir a Paunovic ha sido uno de los frentes con los que ha tenido que lidiar Cazorla, al que señalaron en las redes sociales como la figura clave para que los gestores del club optasen por el relevo.

«Llevo 22 años de profesión y nunca he tenido nada que ver en decisiones sobre prescindir o no de un entrenador y no puedo permitir que se ensucie mi imagen», lanzó el ex de Villarreal, Málaga y Arsenal, entre otros clubes, en conferencia de prensa antes de realizar un llamamiento a la unidad de la hinchada. «Vamos a sufrir para mantenernos y tenemos que estar todos juntos para conseguirlo», reclamó a su afición.

A Cazorla, que ha dejado huella en todos los equipos en los que ha estado, los seguidores del Arsenal le apodaron como 'el pequeño mago' y quiere que su último truco con el balón, después de tantas alegrías y sufrimientos, haga que el Oviedo continúe en Primera. El centrocampista carbayón superó en 2016 –jugaba en Londres– una bacteria que le comió 8 centímetros de tendón en uno de sus tobillos y estuvo a punto de apartarle del fútbol –once operaciones y 668 días de baja– para seguir impartiendo lecciones dentro y fuera del césped.