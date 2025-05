Última bala de la Real para salvar el curso

Iñigo Agiriano Domingo, 4 de mayo 2025, 00:53 Comenta Compartir

El 24 de abril la Real anunció que Imanol Alguacil no será su entrenador la próxima temporada. Atrás quedan seis años y medio en los que el equipo txuriurdin ha logrado grandes éxitos, como la Copa del Rey en 2020, y en los que se ha clasificado para competición europea durante cinco cursos consecutivos. Esta campaña, sin embargo, el proyecto del oriotarra ha dado evidentes síntomas de agotamiento. Atendiendo a los números, el balance no es tan negativo; los donostiarras superaron dos rondas en la Europa League para caer dignamente ante el United, alcanzaron las semifinales de Copa en las que estuvieron a punto de sorprender al Real Madrid y mantienen sus opciones de volver a Europa por la vía liguera a pesar del desgaste de las otras competiciones. Las sensaciones, no obstante, no han sido positivas en ningún momento. La Real ha sido un equipo irregular en su juego y nunca ha alcanzado la brillantez de años pretéritos.

Sistema y modelo de Juego

En sus mejores momentos con Imanol la Real se caracterizó por ser un equipo brillante en el plano defensivo. Armado en su 4-3-3, el equipo lo bordaba en todos los aspectos del juego sin balón: presión alta, defensa de área, manejo de las transiciones... Esto no significa que no atacara bien, pero su gran debe ha sido el gol. En buena parte por la falta de un delantero de garantías, a los de Imanol les ha costado mucho convertir sus ocasiones, una carencia que se ha ido agravando cada temporada hasta que finalmente en esta, cuando han perdido también su solidez defensiva, ha terminado influyendo directamente en sus resultados. Sólo Leganés, Valladolid, Getafe y Mallorca han anotado menos tantos que el cuadro guipuzcoano esta campaña. Los motivos detrás de su mal rendimiento en el plano defensivo se explican por varios factores. Las salidas de Le Normand y Merino han sido claves, el primero porque era el líder del equipo en esa parcela, y el segundo porque era un futbolista especialmente hábil interrumpiendo las transiciones del rival. La Real ha encajado goles en sus últimos doce encuentros.

Defensa

Remiro (1) es indiscutible para Imanol. La pareja de centrales la han formado Igor Zubeldia (5) y el marroquí Aguerd (21), pero con el primero lesionado Alguacil deberá escoger entre Elustondo (6), Pacheco (20) o Jon Martin (31). En la derecha Traoré (18) ha regresado ya, aunque Aramburu (19) sigue siendo la opción preferida de su técnico. En la izquierda Javi López (12) y Ahien se disputan el puesto.

Medio campo

Aunque no ha destacado tanto como en otras campañas, Zubimendi (4) es el eje por el que discurre todo el juego realista. Por delante suyo actuarán posiblemente Brais Méndez (23) y Sučić (24). Las lesiones han impedido a Zakharyan (8) tener continuidad este curso, lo que ha incrementado los minutos de Olasagasti (16) y de Pablo Marín (28). Turrientes (22) debería haber dado un paso adelante tras la salida de Merino, pero las lesiones le han castigado en exceso.

Delantera

Oskarsson (9) sufrió el jueves una lesión muscular y ha dicho adiós a la temporada. Con Barrenetxea (7) y Becker (11) recién recuperados, parece lógico que Imanol no arriesgue con ellos y la delantera la formen Kubo (14) en la derecha, Sergio Gómez (17) en la izquierda y Oyarzabal (10). Como alternativa estará Mariezkurrena (40).