En Turquía ven a Laporte muy cerca del Besiktas La prensa deportiva del país habla de acuerdo con el jugador y el Al Nassr a tan solo unas horas del cierre del mercado en la liga turca

A. Mateos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:36

El culebrón Aymeric Laporte podría vivir un nuevo capítulo rocambolesco en las próximas horas. Según señala la prensa turca, en concreto el medio 'Ajansspor', el futbolista estaría muy cerca de firmar por el Besiktas de Estambul después de haberse frustrado su traspaso al Athletic. En la liga turca, el mercado de fichajes no se cierra hasta el viernes, por lo que las próximas horas apuntan a ser frenéticas entre los clubes involucrados en la operación.

Este mismo medio informa de que ya existe un principio de acuerdo con el Al Nassr. Laporte llegaría en calidad de cedido y el Besiktas se haría cargo de la mitad de la ficha del jugador. Es decir, unos 13 millones de euros. También apuntan a que los turcos no pagarán una cantidad económica por lograr la cesión del defensor.

El jugador parece haber dado el visto bueno al movimiento. En Turquía apuntan a que el presidente del Besiktas, Serdal Adali, ha alcanzado un acuerdo con el propio Laporte para dar luz verde al fichaje. El central desea salir del Al Nassr y tras la frustrada operación retorno a Bilbao, la salida de Turquía es de las pocas opciones que le quedan antes del cierre del mercado.

Entre las cláusulas del acuerdo entre Besiktas y Al Nassr figura una tarifa de transferencia de 15 millones de euros a ejecutar en el mes de mayo, pese a que Laporte sería agente libre desde el 30 de junio. Una cantidad ligeramente superior a la que el Athletic iba a pagar hace unas semanas por hacerse con los derechos del defensor. «Se espera que el conjunto blanquinegro concrete el traspaso de Laporte en 24 horas», destacan en el citado medio.

Mientras tanto en Ibaigane quedan a la espera de que FIFA valide la operación frustrada sobre la bocina el pasado 1 de septiembre y otorguen un 'transfer' provisional para que Laporte pueda llegar al Athletic. Las esperanzas son pocas pero la entidad bilbaína cuenta con el apoyo de las instituciones del fútbol español, que enviaron a tiempo la documentación requerida. Si el máximo organismo internacional ve mala fe por parte del Al Nassr, Laporte podría vestir de rojiblanco.