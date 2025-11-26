El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robert Navarro, a la derecha, se encontró con el portero del Slavia en sus tres claras ocasiones de gol.

Tres minutos que pudieron decidir el partido

Entre el 49 y el 52, Robert Navarro tuvo en sus manos la sentencia con tres claras ocasiones

Igor Barcia

Igor Barcia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:12

Hay veces que en mitad de la espesura, con el fútbol industrial en pleno apogeo, surge un chispazo de creatividad, una luz que alumbra el ... camino hacia el gol. Al Athletic se le apareció en tres minutos donde tuvo la posibilidad de abrazarse a la Champions, de sumar su primera victoria a domicilio para soñar con su presencia en la siguiente fase. Fue como si en esos 180 segundos el partido se hubiera acelerado y el Athletic se liberara de las ataduras para poner contra las cuerdas al Slavia, pero en el duelo de pistoleros del Oeste en el que se convirtió el Fortuna Arena, por desgracia para los rojiblancos salió vencedor Jindřich Staněk, el artífice de que el Athletic despegara anoche de Praga con un punto y las opciones de seguir en la competición muy reducidas. En el otro lado del duelo quedó derrotado Robert Navarro, que se convirtió en el delantero rojiblanco más activo, más clarividente a la hora de desmarcarse y de rematar, pero que en esas tres acciones consecutivas convirtió al guardameta checo en el héroe del encuentro.

