Tres minutos que pudieron decidir el partido

Hay veces que en mitad de la espesura, con el fútbol industrial en pleno apogeo, surge un chispazo de creatividad, una luz que alumbra el ... camino hacia el gol. Al Athletic se le apareció en tres minutos donde tuvo la posibilidad de abrazarse a la Champions, de sumar su primera victoria a domicilio para soñar con su presencia en la siguiente fase. Fue como si en esos 180 segundos el partido se hubiera acelerado y el Athletic se liberara de las ataduras para poner contra las cuerdas al Slavia, pero en el duelo de pistoleros del Oeste en el que se convirtió el Fortuna Arena, por desgracia para los rojiblancos salió vencedor Jindřich Staněk, el artífice de que el Athletic despegara anoche de Praga con un punto y las opciones de seguir en la competición muy reducidas. En el otro lado del duelo quedó derrotado Robert Navarro, que se convirtió en el delantero rojiblanco más activo, más clarividente a la hora de desmarcarse y de rematar, pero que en esas tres acciones consecutivas convirtió al guardameta checo en el héroe del encuentro.

Para un equipo con tanta dificultad para hacer goles como es el Athletic esta temporada, chocar de esa manera con Staněk fue demasiado complicado de asumir. De hecho, los de Ernesto Valverde, sin hacer grandes alardes, se podían haber puesto por delante en el marcador muy pronto, porque entraron mejor al encuentro que el Slavia. Pero Sancet está muy lejos de ser el futbolista total de la pasada temporada, cuando se fue hasta los 17 goles. Hoy en día el mediapunta de Mendillorri está sin pegada, y sus dos remates en los minutos 6 y 10, sobre todo el primero de ellos, no se pueden perdonar ante un rival que ofreció una imagen muy distante a la del equipo que sorprendió el pasado año en San Mamés. Anoche los checos eran un equipo perfectamente batible, pero el Athletic no fue capaz de marcar ni una de esas cinco ocasiones.

Desacierto Los rojiblancos tuvieron hasta cinco ocasiones claras, con dos de Sancet en el primer tiempo

Especialmente dolorosas fueron esas tres de Robert Navarro en la segunda parte. Porque tras una primera mitad muy trabada, con muchas interrupciones y muy poco juego, el Athletic regresó mejor al partido. De repente era más vertical, más cercano al área y muy pronto encontró el camino hacia la portería de Staněk. La primera del ex del Mallorca llegó con un buen remate que despejó el guardameta. Dos minutos después un buen pase en profundidad dejó a Navarro solo delante del portero, pero éste supo sacar su remate. Y con el Slavia muy tocado y sin saber por dónde le daba el aire, llegó el remate de cabeza de Navarro que obligó a Staněk a hacer una de las paradas de la jornada. Difícil, muy difícil comprender cómo el Athletic no había puesto el encuentro a su favor.

Movimientos tácticos

Y lo que es peor. Ahí se acabó el encuentro. O al menos en lo que a posibilidades de marcar se refiere. Jindřich Trpišovský, entrenador del Slavia, movió su banquillo para amainar el chaparrón y en ese juego táctico ganó la partida a Valverde, porque el duelo se volvió a espesar hasta niveles desagradables. Regresó el fútbol industrial, el de pocos alardes, mucho trabajo de destrucción y faltas para parar el ritmo, y el Athletic perdió el mando del partido.

Problemas El Slavia planteó un encuentro muy físico, con muchas interrupciones y muy poco ritmo

Valverde, que había dado descanso a algunas piezas importantes de su equipo como Nico Williams, Yuri, Jauregizar o Laporte, decidió mover ficha. Talento frente a músculo. Retiró a un Sancet que aportó muy poco y se la jugó con la entrada de Nico Williams y Selton en busca de la calidad para tumbar el muro del Slavia. Pero las cosas no salieron como ideó el técnico rojiblanco. El pequeño de los hermanos trató de desbordar por la izquierda pero apenas tuvo incidencia, mientras que esta vez el descaro de Selton chocó con futbolistas como los checos, curtidos en mil batallas europeas y que no le dejaron ni respirar, más allá de un nuevo intento de rabona que salió muy defectuoso.

Labor defensiva

Por delante, más allá de esa aparición en la segunda parte de Robert Navarro, el Athletic ofreció muy poco. Berenguer, de nuevo en la derecha, volvió a mostrar un rendimiento muy inferior al que acostumbra por el otro costado. Y por eso Valverde le retiró en la primera ventana de cambios junto a Sancet.

¿Lo más positivo del encuentro del Athletic bajo la nieve de Praga? El trabajo defensivo de sus centrales. Dani Vivián y Aitor Paredes se volvieron a encontrar y ofrecieron un muy buen rendimiento, peleando con la torre como Chory y manteniendo a raya los intentos de un Slavia cuyo mayor peligro fue a balón parado.