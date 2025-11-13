El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic

La Federación vasca desea una «una pronta recuperación» a los fubtolistas que causan baja y les agradece el «compromiso mostrado con la selección»

Alain Mateos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:17

La Euskal Selekzioa se presentará en San Mamés este sábado con tres importantes bajas de última hora. Aritz Elustondo, Iván Martín y Borja Sainz se caen de la lista de Jagoba Arrasate presumiblemente por molestias físicas. A la convocatoria se unen el jugador del Athletic Urko Izeta, Jorge Herrando, defensor del Osasuna, y Pablo Ibáñez, centrocampista del Alavés.

La Federación vasca ha emitido un comunicado para desear a los fubtolistas que causan baja «una pronta recuperación» y agradecer tanto a ellos como a sus respectivos clubes el «compromiso mostrado con la selección».

La lista de Arrasate quedará finalmente compuesta por siete jugadores del Athletic, entre los que se encuentra Mikel Jauregizar, quien liderará al combinado vasco en su partido amistoso ante Palestina. Gorosabel, Lekue, Galarreta, Nico Serrano, Guruzeta y, desde ahora, Urko Izeta completarán la expedición rojiblanca.

