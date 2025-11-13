Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic La Federación vasca desea una «una pronta recuperación» a los fubtolistas que causan baja y les agradece el «compromiso mostrado con la selección»

La Euskal Selekzioa se presentará en San Mamés este sábado con tres importantes bajas de última hora. Aritz Elustondo, Iván Martín y Borja Sainz se caen de la lista de Jagoba Arrasate presumiblemente por molestias físicas. A la convocatoria se unen el jugador del Athletic Urko Izeta, Jorge Herrando, defensor del Osasuna, y Pablo Ibáñez, centrocampista del Alavés.

🚨𝗔𝗟𝗗𝗔𝗞𝗘𝗧𝗔𝗞|



𝐔𝐫𝐤𝐨 𝐈𝐫𝐮𝐫𝐞𝐭𝐚𝐠𝐨𝐢𝐞𝐧𝐚 '𝐈𝐳𝐞𝐭𝐚', 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 eta 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐈𝐛𝐚ñ𝐞𝐳 Euskal Selekzioaren deialdian sartu dira.



Aurretik aipatutako jokalariei errekuperazio azkarra opa diegu.



¡Ongi etorri! 💚🤍❤️#BatzenGaituelako https://t.co/B8KVJ1d0WH pic.twitter.com/jU5eCGzF7V — Euskadiko Futbol Federakundea - Federación Vasca (@EFF_FVF) November 13, 2025

La Federación vasca ha emitido un comunicado para desear a los fubtolistas que causan baja «una pronta recuperación» y agradecer tanto a ellos como a sus respectivos clubes el «compromiso mostrado con la selección».

La lista de Arrasate quedará finalmente compuesta por siete jugadores del Athletic, entre los que se encuentra Mikel Jauregizar, quien liderará al combinado vasco en su partido amistoso ante Palestina. Gorosabel, Lekue, Galarreta, Nico Serrano, Guruzeta y, desde ahora, Urko Izeta completarán la expedición rojiblanca.