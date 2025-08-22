El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores rojiblancos saludan desde el césped de La Catedral a la afición después de superar al Sevilla. Manu Cecilio

Un trampolín llamado San Mamés

El despegue del Athletic en estos dos últimos años y sus grandes esperanzas de futuro no se entienden sin tener en cuenta que su campo es un fortín

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:49

A falta de un fútbol lustroso, con el equipo de Valverde todavía en fase de acople y puesta a punto, la mejor sensación que dejó ... el partido contra el Sevilla fue la respuesta de San Mamés. El domingo se volvió a constatar que la mayor fortaleza de este Athletic sea la granítica comunión que ha establecido en su campo con su hinchada. Casi 50.000 aficionados asistieron al partido en un ambiente festivo que, con toda seguridad, se repetirá a lo largo de la temporada. Aunque no lo sea, ya parece algo normal, perfectamente lógico, que en la Catedral se vivan una y otra vez esos ambientes británicos, con el estadio casi lleno y el público entregado, que antes sólo se vivían en los choques de postín.

