Toca activar el modo Liga antes del parón

Sin tiempo para recuperarse física y emocionalmente de la victoria en octavos de Europa League ante la Roma, el Athletic visita esta tarde (16.15 ... horas) a un «muy buen Sevilla, que ha ido de menos a más», valoró ayer Ernesto Valverde, con el objetivo de sumar tres puntos clave en la carrera por el cuarto puesto, normalmente el último que da acceso a la Champions. Este año el buen momento de los equipos españoles en Europa otorga de forma virtual a la Liga una plaza extra. Además, el Villarreal cayó ayer contra el Real Madrid y con los mismos partidos -los de Marcelino tienen uno aplazado- la ventaja es de cinco puntos con respecto al quinto clasificado. ¿Está más fácil este año la Champions para el Athletic?, se le cuestionó a Txingurri en rueda de prensa. «Sí bueno, facilísimo. Total, como nos metemos año sí año también...», ironizó el entrenador rojiblanco.

Valverde no quiere saber nada de «cábalas que están muy bien para comentar en otros círculos, para hacer algún artículo... Pero a nosotros no nos ayuda demasiado. ¿Que entran ocho en Europa? Vale, eso está ahí. Pero solo nos preocupa ahora mismo si Lukebakio sale por la izquierda o por la derecha. El resto te nubla la vista», respondió contundente el técnico, que no considera que el hecho de que San Mamés acoja la final de Europa League sea una ventaja. «No tenemos mucho de qué preocuparnos. Depende del juego, de lo que hagas. Solo nos tenemos que preocupar del partido que tenemos por delante».

Jornada 28: Sevilla-Athletic Campo: Sánchez Pizjuán (16.15 horas)

Árbitro: Pulido Santana

La «siempre complicada» visita al Sevilla, a pesar del triunfo por 0-2 del curso pasado y de no perder desde mayo de 2022 -una derrota en la última jornada que dejó al Athletic sin Europa-, será el último compromiso antes de la última ventana de selecciones del curso. «Tal y como estamos nos vendrá bien para parar», confesó el de Viandar de la Vera en referencia a las tres bajas por lesión con las que cuenta: Sancet, Vivián y Paredes, al que una sobrecarga le deja fuera «por precaución».

Sorprendió el cambio del central de Arrigorriaga mediada la segunda parte del partido ante la Roma. Ayer se supo que jugó el partido tocado y el parte médico habló de «una lesión en el músculo semitendinoso (zona de los isquios) de su pierna derecha». Así las cosas, en el Sánchez Pizjuán la pareja en la zaga será la formada por Yeray, baja el jueves por sanción, y Nuñez, que se mantendrá como titular ante las ausencias de Vivián y Paredes. «Es una garantía, lo demostró el otro día. No tenemos dudas con él», elogió Valverde al portugalujo. En la convocatoria entró el canterano Ander Izagirre. «Es un jugador que lo está haciendo muy bien en el B que tiene un nivel de concentración altísimo, contundencia y agresividad. Es un premio al trabajo que está haciendo. Si en un momento determinado tenemos urgencias nos puede ayudar», dijo el técnico rojiblanco.

Rotaciones

A pesar de que el de hoy será el último partido hasta que el viernes 28, dentro de dos semanas, Osasuna visite La Catedral, Valverde anunció rotaciones. Será el quinto duelo en quince días de altos vuelos en los que el Athletic se ha medido al Atlético, Mallorca y dos veces a la Roma. «Tenemos que tener energía suficiente para afrontarlo. Es obvio que habrá algún cambio. Estamos calibrando cómo están los jugadores de recuperación y algunos van más justos, no solo por el partido del otro día. Tenemos que estar frescos y cambiar algo ante un equipo que le mete ritmo al partido», asumió.

Una de las rotaciones confirmadas por Valverde podría ser la de un Jauregizar que últimamente lo juega todo. «Tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Es su primer año en Primera», admitió el técnico, que definió como «espectacular» el rendimiento del centrocampista bermeano «después de que la pretemporada no fuese tan buena como esperaba».