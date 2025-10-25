El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los aficionados del Tenerife en los aledaños de San Mamés. Javier Ortiz de Lazcano

Los tinerfeños que han aprovechado su viaje a Barakaldo para animar al Athletic

«El rojiblanco es un equipo muy querido en la isla», destaca el presidente de la peña Ginebrita de la ciudad canaria

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:22

Comenta

El Tenerife se presentó en Lasesarre el viernes acompañado de 200 hinchas. Dieciséis de ellos son miembros de la Peña Ginebrita. «Nos trataron muy bien en Barakaldo, pero fue un mal partido. Nuestra segunda parte fue horrorosa. Perdimos 2-0, pero pudieron caer más», lamentan sobre el duelo de Primera RFEF.

Nueve de los miembros de esa peña han optado por ir al Athletic-Getafe. Han llegado con las camisetas de su peña y bufandas rojiblancas que se acaban de comprar. «Animaremos al Athletic», explica Fran León, presidente de la peña y de la Agrupación de Peñas del club canario.

Getafe además les trae un mal recuerdo. El Tenerife perdió en 2017 allí un ascenso a Primera. En la última eliminatoria por el ascenso ganó 1-0 en el Heliodoro, pero cayó 3-1 en el Coliseum. «Sus ultras además nos trataron muy mal. Nos insultaron y nos intentaron agredir».

«El Athletic es un equipo muy querido en nuestra isla. La última vez que jugó hubo hermandad entre las aficiones», explica en referencia a la eliminatoria de Copa de 2020, ganada por los rojiblancos a penaltis tras un 3-3.

