Este es el tiempo que hará en Manchester para el partido del Athletic

Faltan pocos días para que miles de aficionados del Athletic hagan las maletas y pongan rumbo a Manchester en busca de una remontada ante el United en las semifinales de la Europa League. Y parece que el tiempo volverá a acompañar a los athleticzales como ya hizo en Glasgow y Roma. A falta de cinco días para la gran cita, las primeras predicciones meteorológicas apuntan a que la hinchada rojiblanca disfrutará de cielos parcialmente soleados y temperaturas agradables durante el día, aunque a la noche refrescará.

Las diferentes plataformas especializadas señalan que las temperaturas subirán en Manchester a partir del martes. La mayoría de seguidores del Athletic comenzarán su desembarco el miércoles. Ya ese día las máximas rondarán los 16 grados, frente a los frescos 13 que se marcan para el lunes. Los cielos estarán parcialmente nublados, aunque las precipitaciones están prácticamente descartadas. Por el momento, la probabilidad de que llueva es tan solo del 16%. En principio, l viento tampoco soplará con excesiva fuerza. Un alivio de cara a las conexiones aéreas.

El día del partido el ambiente será más cálido. Y no solo por el empuje de la hinchada rojiblanca. Los termómetros subirán hasta rozar los 20 grados celsius con cielos mayormente despejados. No hará acto de presencia la lluvia. Eso sí, mejor acudir con una buena chaqueta a Old Trafford porque el mercurio descenderá drásticamente por la noche hasta los 7 grados.

El viernes se espera un panorama similar, con un par de grados más de media. Ya el fin de semana, el buen tiempo se mantendrá para aquellos seguidores del Athletic que aprovechen para apurar los días en Reino Unido.