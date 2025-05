Robert Basic Viernes, 9 de mayo 2025, 00:36 Comenta Compartir

No hubo milagros en Old Trafford, donde el Athletic puso anoche punto final a su apasionante aventura continental. El 0-3 de la ida pesaba ... en la mochila rojiblanca y levantar aquella losa era demasiado para los valientes y cansados brazos bilbaínos, que empujaban sin los vatios de Vivián, Sancet y los hermanos Williams. Llegaron a colocarse entre los cuatro mejores de la Europa League junto con Tottenham, Bodo/Glimt y su verdugo Manchester United, que no quiso despertar en el 'Teatro de los Sueños' (volvió a imponerse 4-1) para continuar con su viaje hacia San Mamés. Es la primera vez que los vizcaínos alcanzan una semifinal europea sin pasar a la final, como hicieron en 1977 ante el Racing White Daring Molenbeek belga y en 2012 frente al Sporting de Portugal. No habrá un tercer asalto por el título, que empezó a evaporarse en aquellos 15 minutos fatídicos en La Catedral con tres goles en contra.

El Athletic acaba de cerrar la tercera semifinal europea de su historia y el contador de las finales sigue fijado en dos. Ha pasado casi medio siglo desde la primera, cuyo aniversario se celebrará en un par de años, cuando los entonces entrenados por Koldo Aguirre llegaron a la gran cita con la poderosa Juventus –era prácticamente la selección italiana– y claudicaron por el doble valor de goles. Perdieron por la mínima en Turín (1-0) y ganaron en San Mamés (2-1) –marcaron Irureta y Carlos, y por los visitantes lo hizo Bettega–, donde solo la mala suerte y un árbitro llamado Erich Linemayr impidieron a los bilbaínos levantar el título. A más de un aficionado que peina canas aún le entran sudores fríos cuando recuerda al austríaco. Para llegar hasta la final, el equipo superó cuatro eliminatorias. Primero dejó fuera al Ujpest Dozsa húngaro. Perdió en el Megyeri Uti Stadion (1-0), pero en el choque de vuelta en San Mamés aplastó a los magiares con un 'hat trick' de Dani y un doblete de Txetxu Rojo (5-0). En los dieciseisavos esperaba el Basilea suizo, un habitual en el escenario continental, que no pudo hacer nada ante un equipo lanzado. En el St. Jacob se empató a uno y dos semanas después, los vizcaínos resolvieron el cruce en casa sin excesivos apuros (3-1). Y entonces, en octavos, apareció un gigante llamado Milan. El Athletic voló en La Catedral, con las dianas de Dani (2) y Carlos (2), y Capello anotó para los lombardos (4-1). En San Siro hubo que sudar hasta la última gota porque los 'rossoneri' se pusieron 3-0 y el resultado les valía, pero un penalti transformado por Madariaga en el minuto 88 dio el pase a las semifinales. Tras el 1-1 en el Edmond Machtens, los leones igualaron en casa con el Racing White (0-0) y se citaron con la Juve. Segundo viaje hasta la final Pasaron 35 años hasta que el Athletic consiguió meterse en su segunda y de momento última final continental, después de que anoche se confirmara la eliminación en Old Trafford. Fue una travesía apasionante en una temporada en la que el equipo jugó 63 partidos entre todas las competiciones, su récord. En la Europa League disputó 16, y todo arrancó con una previa incompleta. Los de Marcelo Bielsa se vieron las caras en la previa con el Trabzonspor y la abrieron con un empate a cero en San Mamés a pesar de estar con uno más desde el minuto 7 por la roja a Yilmaz –agredió a Muniain–. Pero la vuelta en Turquía fue suspendida por la UEFA, que sancionó al Fenerbahce por el amaño de partidos, metió al Trabzonspor en la Champions y colocó a los vizcaínos en la fase de grupos de la Europa League. El Athletic jugó anoche la tercera semifinal europea de su historia, pero no pudo canjearla por un puesto en la final A partir de ahí, los guerreros del 'Loco' apretaron el botón del turbo que les llevó hasta la cita por el título en Bucarest contra el Atlético. Tras superar la liguilla con Slovan, PSG y Red Bull Salzburgo, el Athletic eliminó al Lokomotiv de Moscú en los dieciseisavos –perdió 2-1 en Rusia y ganó 1-0 en la vuelta–, al Manchester United en octavos –se impuso 2-3 en Old Trafford y 2-1 en San Mamés–, al Schalke en cuartos –venció 2-4 en Alemania e igualó a dos en Bilbao– y al Sporting de Portugal en las semifinales. Un cruce inolvidable –cayó por 2-1 en Lisboa y festejó un 3-1 en casa– resuelto con aquel gol de Llorente en el minuto 88. De nuevo, a la final, que no pudo repetirse anoche en Old Trafford.

Temas

Athletic de Bilbao