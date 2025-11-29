El tempranero gol de Robert Navarro, la gran sorpresa de la temporada en el ataque del Athletic El atacante empata con Nico a tres tantos como máximo goleador en Liga y ha ofrecido números por encima de los esperados tras su llegada desde el Mallorca

El Athletic necesitó apenas un suspiro para golpear en el Ciutat de València. Se adelantó a los tres minutos. Un pase Álex Berenguer permitió a Robert Navarro abrir el marcador y, de paso, seguir convirtiéndose en la gran sorpresa ofensiva de la temporada rojiblanca.

Fue un tanto de delantero centro, en el que sólo tuvo que empujar a puerta vacía el gran centro de Berenguer. Se trató de una jugada en la que el Athletic pasó con unos pocos toques de su campo a marcar, con Nico Williams acertado en la transición, autor del pase a banda.

El dato resulta tan llamativo como sorprendente. El catalán se colocó con ese tanto en el máximo goleador del Athletic en Liga con tres dianas. Solo durante unos minutos, porque justo antes del descanso Nico anotaría otro que con el que volvía a igualarle en la tabla de goleadores de la competición doméstica. Navarro suma otro en Champions, lo que le permite igualar a Guruzeta (tres dianas en Europa y una en la competición doméstica) como máximo artillero de la escuadra.

Es un registro inesperado en un jugador que nunca se ha caracterizado por su aportación goleadora. La pasada temporada solo anotó un gol con el Mallorca, y en la anterior, cedido también por la Real en el Cádiz, marcó apenas otro. Su mejor campaña en Primera fue la 2022-23 con la Real Sociedad, cuando llegó a seis dianas.

El Athletic apostó fuerte por Robert Navarro… y el tiempo le está dando la razón. El atacante llegó sin el cartel de estrella por ser contratado sin traspaso y por su historial goleador discreto. Se ha convertido sin embargo en una de las principales bazas ofensivas del equipo rojiblanco.

