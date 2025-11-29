El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El tempranero gol de Robert Navarro, la gran sorpresa de la temporada en el ataque del Athletic

El atacante empata con Nico a tres tantos como máximo goleador en Liga y ha ofrecido números por encima de los esperados tras su llegada desde el Mallorca

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

El Athletic necesitó apenas un suspiro para golpear en el Ciutat de València. Se adelantó a los tres minutos. Un pase Álex Berenguer permitió a Robert Navarro abrir el marcador y, de paso, seguir convirtiéndose en la gran sorpresa ofensiva de la temporada rojiblanca.

Fue un tanto de delantero centro, en el que sólo tuvo que empujar a puerta vacía el gran centro de Berenguer. Se trató de una jugada en la que el Athletic pasó con unos pocos toques de su campo a marcar, con Nico Williams acertado en la transición, autor del pase a banda.

El dato resulta tan llamativo como sorprendente. El catalán se colocó con ese tanto en el máximo goleador del Athletic en Liga con tres dianas. Solo durante unos minutos, porque justo antes del descanso Nico anotaría otro que con el que volvía a igualarle en la tabla de goleadores de la competición doméstica. Navarro suma otro en Champions, lo que le permite igualar a Guruzeta (tres dianas en Europa y una en la competición doméstica) como máximo artillero de la escuadra.

Es un registro inesperado en un jugador que nunca se ha caracterizado por su aportación goleadora. La pasada temporada solo anotó un gol con el Mallorca, y en la anterior, cedido también por la Real en el Cádiz, marcó apenas otro. Su mejor campaña en Primera fue la 2022-23 con la Real Sociedad, cuando llegó a seis dianas.

El Athletic apostó fuerte por Robert Navarro… y el tiempo le está dando la razón. El atacante llegó sin el cartel de estrella por ser contratado sin traspaso y por su historial goleador discreto. Se ha convertido sin embargo en una de las principales bazas ofensivas del equipo rojiblanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  7. 7

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  8. 8 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  9. 9 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  10. 10 10.000 almas celebran el Fair Saturday en Miribilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El tempranero gol de Robert Navarro, la gran sorpresa de la temporada en el ataque del Athletic

El tempranero gol de Robert Navarro, la gran sorpresa de la temporada en el ataque del Athletic