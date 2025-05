Una temporada con récord de puntos

A falta de una jornada para finalizar la temporada y con todo el bacalao vendido, el Athletic tiene ya en su casillero 70 puntos, los ... mismos que consiguió en la campaña 2013-2014, su récord hasta la fecha en el torneo de la regularidad que consiguió también con Ernesto Valverde en el banquillo. Las dos victorias consecutivas a domicilio en Getafe y en Valencia han disparado la puntuación del equipo rojiblanco, que volverá a disputar once años después la Champions, la competición de clubes más prestigiosa del mundo. Los números del curso son sobresalientes y pueden serlo aún más si este domingo, a las 21.00 horas, la escuadra bilbaína empata o supera al Barça, que llegará a San Mamés sin jugarse nada en un partido que debe convertirse en una fiesta para los athleticzales y en una despedida por todo lo alto para Óscar de Marcos, el gran capitán que deja el fútbol.

Es curioso pero, más allá de la pura estadística, hay importantes semejanzas entre la histórica temporada de los 70 puntos y la actual. Además de que en ambas el responsable del banquillo ha sido Valverde, aquella también sirvió para que el Athletic se clasificara para la Liga de Campeones en lo que supuso su segunda partipación en el torneo. Y también quedó justo por detrás de los tres clubes más poderosos del país, pero con los papeles cambiados. Ganó el título el Atlético con 90 puntos, seguido de Barcelona y Real Madrid, con 87. En este curso, eso sí, las diferencias no son tan grandes porque, con la jornada 38 todavía por disputarse, los rojiblancos están a quince de los blaugrana, a once de los blancos y sólo a tres de los colchoneros, que ayer apuntalaron la tercera plaza.

Sin restar valor a lo logrado en la Liga de récord de hace más de una década, lo cierto es que hay un dato que magnifica el rendimiento de la tropa de Valverde en la actual. Y es que sus hombres han sido capaces de encaramarse hasta la cuarta posición y luchar por un peldaño más hasta el final a pesar del desgaste que ha supuesto participar en la competición europea, en la que se ha plantado en semifinales. En 2013 y 2014 el técnico no tuvo que hacer rotaciones, más allá de las habituales por combinar la Liga con la Copa. Pero en las últimas semanas se ha visto obligado a introducir numerosos cambios en las alineaciones para refrescar a los pesos pesados del equipo y sustituir a los lesionados o cansados por la carga de minutos.

Actitud y competitividad

Como no podía ser de otra manera, la calidad del juego se ha resentido en la faceta ofensiva, pero no la actitud y la competitividad, siempre intachables por parte de todos los integrantes de la plantilla. Así se logró el empate en Anoeta y así han caído en sus redes Alavés, Getafe y Valencia. Incluso durante la primera parte y un tramo de la segunda se mantuvo el sueño de eliminar al United en Old Trafford después del demoledor 0-3 en La Catedral y con un bloque de circunstancias por las ausencias de los Williams y Sancet, en la enfermería, y Vivián, sancionado por la roja en la ida.

En los encuentros de Liga mencionados hay un denominador común que explica en buena medida por qué el Athletic tiene ya 70 puntos y por qué puede incluso superarlos. Y es su excepcional trabajo en la retaguardia. Cuesta un mundo marcarles a los rojiblancos, por su seguridad defensiva y por contar con Unai Simón, uno de los mejores porteros del momento. Son el equipo menos goleado de las ligas europeas (26). Palabras mayores.