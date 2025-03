«Técnicos de clubes modestos vizcaínos me escriben pidiendo consejo y contesto a todos»

Jagoba Arrasate (Berriatua, 46 años) sólo se ha sentado en un banquillo vizcaíno, en el del Berriatuko donde empezó. «Estamos en horas bajas. Perdimos el ... derbi ante el Artibai hace dos semanas», lamenta. El resto de su carrera la ha desarrollado fuera del territorio: Elgoibar, cantera de la Real, primer equipo blanquiazul, Numancia, Osasuna y, desde verano, el Mallorca, rival esta tarde del Athletic en San Mamés (18.30 horas). El técnico no fue un jugador de élite (el Eibar B en Segunda B es lo más alto que llegó) y no olvida que viene desde abajo. «Entrenadores vizcaínos de equipos modestos me escriben pidiendo consejo, y contesto a todos», desvela.

– ¿A qué aspira este Mallorca?

– Aspira cada día a ser mejor. El objetivo es claro, la permanencia, y ojalá la podamos cerrar cuanto antes y a partir de ahí soñar. Pero ahora mismo no podemos cambiar de objetivo sin conseguir el primero.

– ¿Coger al Athletic en medio de la eliminatoria con la Roma es bueno para el Mallorca?

– No. Entiendo que es una eliminatoria difícil, pero bueno, si está en zona Champions es porque ha sabido convivir con Europa y Liga. Y, más allá de los cambios que pueda hacer, San Mamés sigue siendo un campo complicadísimo.

– Decía que estaba hecho para Osasuna, pero se fue. ¿Por qué?

– Sentía que estaba como en casa, que era un club que me iba como anillo al dedo. Pero después de seis años tienes dudas sobre si estirar el chicle o no. La duda es que si alargo, igual acabo mal. Esta conversación la he tenido con Mendilibar muchas veces. Entendía que si se cerraba un ciclo de seis años bueno el recuerdo siempre iba a ser positivo y en un futuro también las puertas seguirán abiertas.

– Tuvo ofertas del Mallorca y Sevilla. ¿Por qué eligió las islas?

– Me muevo un poco por la felicidad de la familia y proyectos estables. El Mallorca nos daba tres años y era un club emergente que está creciendo y sabía que mi familia iba a estar bien. Eso colmaba mis aspiraciones.

«Los lunes o martes siempre dedico un rato a mirar lo que ha pasado en el fútbol vizcaíno»

– ¿Sabe qué equipo lidera la División de Honor Bizkaia?

– El Getxo.

– Una rareza, un entrenador de élite pendiente del fútbol base.

– Sé que han cambiado entrenadores del Portugalete y del Sestao esta semana y que han ido Bingen Arostegi e Igor Oca. Ahí no me vas a pillar. El fútbol vizcaíno lo sigo.

– ¿Por qué?

– Porque vengo de ahí y me gusta seguir los resultados, si el Getxo va líder o el Portu cambia de entrenador. No lo hago como antes, sábado o domingo, pero lunes o martes sí que le dedico un rato.

– ¿Tiene contacto con técnicos de equipos modestos vizcaínos?

– Hay varios que me escriben tipo 'tenemos este partido, tú desde tu experiencia ¿qué harías?'. Y muchos que están sin equipo vienen a ver entrenamientos. Tengo mucho vínculo con el fútbol amateur y con los entrenadores de esas categorías.

– ¿Y les contesta?

– Sí claro, a todos. Vengo de ahí. A mí me gustaría que me contestaran. Otra cosa es que lo que les diga les valga. Me gusta empatizar con ellos porque he vivido eso también y lo tengo muy presente.

– De niño soñaba con jugar en la Real. A los 46 años, ¿sueña con entrenar un día al Athletic?

– Mi sueño era jugar en la Real porque mi padre era de la Real y me llevaba a Atotxa. Cuando eres niño no piensas en ser entrenador, piensas en ser jugador.

«Lo más difícil en un vestuario profesional es que el futbolista crea en ti incluso aunque no juegue»

– ¿Se marca como objetivo llegar al Athletic?

– No. Me marco ganar el domingo y hacer tres años buenos aquí.

– Es de los entrenadores vascos que se reúne de vez en cuando a comer en un grupo en el que también está Valverde...

– Cuando vamos a Madrid por algo de entrenadores quedo antes para un café o cenar. Nos solemos juntar Mendilibar, Mandiola, Aspiazu... Me encanta porque en una mesa podemos debatir de forma distendida de las cosas que nos pasan, del fútbol, de la vida. Es muy enriquecedor y algo a lo que nosotros le damos mucho valor.

– ¿Cuál es la gran aportación de Valverde al Athletic?

– El Athletic está normalizando algo que es extraordinario. Ganar una Copa, ir cuarto en Liga, volver a Europa, quedar allí en el 'top 8'. Indica el nivel de la labor de Ernesto. Desde la normalidad y desde sus capacidades consigue sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Que hay una buena plantilla, por supuesto. Pero que él es uno de los artífices de que esto funcione, pues también.

– «Soy más duro como entrenador que en la escuela, porque los chicos van al fútbol porque quieren». Lo dijo usted, que es maestro. ¿Con los jugadores profesionales también es más exigente que con los alumnos de sexto de Primaria?

– Hay similitudes porque tienes que empatizar, escuchar y sacar de cada uno lo mejor. Ponía esa diferencia porque el alumno a veces va obligado y el jugador porque le gusta. Pero es verdad que en el fútbol profesional con 25 jugadores la gestión a veces no es fácil.

– ¿Y qué es lo más difícil de la gestión de un vestuario profesional?

– Sobre todo que el jugador crea en ti. El que juega es más fácil, pero los que no juegan, que son más del 50%, que sigan creyendo en ti, que sigan creyendo en una idea, que estén enchufados en el día a día... A veces eso es lo diferencial y por suerte nos hemos encontrado un vestuario sano, una familia, y eso ayuda. El cuerpo técnico anterior también hizo un gran trabajo y nos hemos encontrado con una piña.

Las herramientas

– No es un entrenador con el ego muy marcado.

– Hay que bajar y hay que ponerse al nivel de ellos, escucharles, empatizar. Luego yo soy el líder, digamos, pero no me gusta la autoridad, me gusta más el convencimiento. Y desde un convencimiento si ven que eres una persona normal al final con eso consigues todo. Yo puedo entender que alguien se enfade conmigo en lo profesional, con el Jagoba entrenador, porque no le he puesto o lo que sea, pero intento que nadie se enfade con el Jagoba persona porque he sido injusto o porque le he tratado mal. La persona está muy por delante de la profesión.

«La pedagogía es una forma de vida, la utilizo con los jugadores, con la familia, con todo»

– ¿De dónde ha sacado más herramientas para ser técnico, de la facultad de Magisterio bilbaína Begoñako Andra Mari o de la escuela de entrenadores?

– Aplico más las de la escuela de entrenadores, pero me viene bien también lo de Magisterio. Para mí la pedagogía es una forma de vida. Utilizo la pedagogía con los jugadores, con mis hijos, con todo.

– Entre los accionistas del Mallorca están Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors y de la selección de baloncesto de EE UU, y el mito de la NBA Steve Nash. ¿Ha hablado con ellos?

– Si. Y soy todo orejas. Kerr nos explicó la experiencia de los Juegos en los que ganaron el oro y cómo tuvo que gestionar a LeBron con Curry o cómo fue jugar con Jordan. Luego estuve cenando con él. Se aprende mucho de esta gente. Kerr es una persona muy sencilla. Tiene muchas experiencias y, siendo deportes diferentes, nos transmite cómo hacer un poco las cosas, cómo gestionar también. Además valoran mucho los procesos. No se van a poner nerviosos por un mes malo ni tampoco se van a ir arriba por dos victorias.